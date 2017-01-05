وسائل التواصل لا تصلح أن تكون البديل..!

الإجماع الوطني على استنكار الجريمة الإرهابية في ملهى اسطنبول، والتضامن الشامل مع أهالي الضحايا وعائلاتهم، والتحرّك السريع للحكومة بإيفاد بعثة رسمية وطبية إلى تركيا بالسرعة اللازمة، كلها خطوات خففت من وقع الفاجعة، وأكدت قدرة لبنان على مواجهة التحدّيات الطارئة بنجاح، عندما تلتقي الإرادة الوطنية الجامعة على خيار مشترك، وعلى موقف واحد.

المرجعيات السياسية والدينية، وفاعليات المجتمع المدني، على اختلاف ألوانها، وتعدد انتماءاتها الطائفية والمناطقية، شاركت في حملة الإدانة للجريمة البربرية، والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة، رغم الشعارات الكاذبة التي يستخدمها الإرهابيون لتغطية جرائمهم بادعاءات دينية مفبركة، ولا أساس لها في الدين الحنيف.

ولكن تفاعلات هذه المجزرة البشعة والتي سقط ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، اتخذت منحى متفلتاً على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت خطورة الفوضى العارمة في استخدام هذه التكنولوجيا، من دون وازع أخلاقي أو ديني أو وطني، وبعيداً عن الإحساس بالمسؤولية عن خطورة العبارات والكلمات التي تستخدم جزافاً، وتصل إلى حدود إثارة الفتن ومشاعر الحقد والكراهية، بين الشباب خاصة، نتيجة تعبير انفعالي من جاهل، أو بسبب تعليق سطحي من حاقد.

محنة ضحايا مجزرة اسطنبول، والكثير من الأحداث اليومية، تثبت يوماً بعد يوم، أن وسائل التواصل والمواقع الالكترونية، لا تستطيع أن تحل مكان الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، الذي يحافظ على القواعد المهنية، والقيم الأخلاقية في تغطية مثل هذه الأحداث الجسام، رغم بعض الأخطاء التي يرتكبها حديثو العهد بمهنة المتاعب، من دون قصد أو تعمّد، كما يحصل في التغريدات والتعليقات الساخنة والمُغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي!