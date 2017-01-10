ماذا يُخطّط لمستقبل سوريا..؟

وقف إطلاق النار في سوريا، لا يُطمئن بأن الحرب أوشكت على النهاية، وأن ساعة الحل السياسي قد دقت، ولو على توقيت موسكو!

الخروقات المستمرة للهدنة في أكثر من منطقة، ورفض بعض الفصائل المعارضة المسلحة الخضوع لشروط مفاوضات الآستانة، واستمرار محاولات قضم قرى وادي بردى من قبل النظام وحلفائه، كلها مؤشرات لا توحي بأن الأرض ممهدة فعلاً للوصول إلى حل سياسي مقبول في مؤتمر كازاخستان.

وفيما تروّج الدوائر الروسية لنجاح المفاوضات العتيدة بين النظام والمعارضة، تستمر المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية، في تمويل بقاء النازحين السوريين في البلدان التي يتواجدون فيها حالياً، والعمل على تشجيع عمل السوريين، ولو على حساب اليد العاملة في البلدان المضيفة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والمعنوي لأصحاب المشاريع الصغيرة، ومساعدتهم على تأسيس أعمال في شتى القطاعات الاستهلاكية، من مطاعم ومحلات حلويات ومقاهٍ ومحلات سمانة وميني ماركت، وغيرها من المهن، رغم كل ما تشكّله من منافسات غير مشروعة، لأبناء المناطق والقرى المضيفة!

وإذا أضفنا إلى هذه الخطط الملتبسة، التقديمات المالية المنتظمة شهرياً، بدل إيجار المنازل، والخدمات الصحية المجانية في المستشفيات والمستوصفات، في حين أن المواطنين، خاصة في لبنان، لا يحصلون على مثلها، يصبح من الطبيعي أن نتساءل عمّا يُخطط لسوريا!

الاستنتاج الفوري، بل والعفوي، يذهب إلى التفكير بوجود مخططات خبيثة تستهدف توطين النازحين السوريين في بلدان النزوح، وهذا يعزز الشكوك بأن الحرب في سوريا مستمرة إلى أجل غير مسمى، وأن ثمّة نوايا مبيّتة لتغييرات ديموغرافية في النسيج السوري، وفقاً لما سترسو عليه الحلول النهائية لأخطر نكبة تعيشها المنطقة العربية، منذ نكبة فلسطين عام ١٩٤٨!

فهل يُدرك العرب مخاطر السرطان التفتيتي الذي يُهدّد سوريا، قبل أن يمتد خطره إلى أنحاء أخرى من الجسم العربي؟

« نون…»