اقفال المطمر أم نقل المطار..؟

لا يمكن ان نصدق ان الدولة اللبنانية تعالج مشكلة بحجم التهديد الذي يحيط بسلامة الطيران، بسبب مطمر الكوستابرافا، على مستوى كشاشين حمام، او من خلال وضع اجهزة تصفير لابعاد الطيور عن مدرجات المطار، وخطوط الإقلاع المعتمدة من مديرية الطيران المدني!

الطريف ان المسؤولين المعنيين لم يتطرقوا بمناقشاتهم لهذه الأزمة المستجدة، الى طرح المشكلة من جذورها، والتي تتعلق بوجود المطمر بجوار الجدار الفاصل لحرم المطار عن منطقة الأوتوستراد، وعلى بعد مجرد بضعة أمتار فقط من المدرج الغربي، الذي تستخدمه الطائرات عادة للهبوط والإقلاع من مطار رفيق الحريري!

هل يصح، من حيث المبدأ، ان يتم وضع مطمر نفايات في هذا الموقع بالذات، مع العلم المسبق للذين اشرفوا على طبخة المطامر، وما رافقها من صفقات معيبة، ان النفايات تعتبر الجاذب الأكبر للطيور، وان المنطقة كلها غير مؤهلة لاستيعاب مثل هذا الحل لألف سبب وسبب، أبسطها افتقادها الى أدنى مستويات البنية التحتية، حيث ظهرت مستنقعات المياه الآسنة، وبرك تجمع مياه الأمطار، وقنوات الصرف الصحي، التي تعاني من اهتراء، وأصبحت شبه مكشوفة، مما فاقم من انتشار الروائح الكريهة، والتسبب بظهور بيئة موبوءة بشتى الجراثيم، وصلت تداعياتها الى مبنى المطار، ولم تنفع شكاوى المسافرين، ولا تذمراتهم في تحريك نخوة المسؤولين في المطار، لإيجاد المعالجات الحاسمة لهذا الواقع المزري، وانقاذ سمعة المرفق الجوي الوحيد للبلد،والحفاظ على صحة المسافرين، وسلامة حركة الطيران!

لم يعد سراً ان العديد من شركات الطيران العربية والأجنبية تدرس جديا احتمال وقف رحلاتها الى مطار بيروت، والإعلان إن سلامة الطيران غير مضمونة، بعدما أصبحت منطقة المطار موطئ تجمع الطيور، وما تشكله من مخاطر على الطائرات.

قد لا نفاجأ غداً، بقرار لتكريس وجود المطمر، والبحث في نقل موقع المطار الى منطقة اخرى..!!

عِش رجب ترى عجب!!

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