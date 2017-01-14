الفساد في لبنان والمحاسبة في الخارج..!

وزيرة الصحة في استراليا قدّمت استقالتها من الحكومة, بسبب اتهامات بهدر بضعة آلاف من الدولارات في المصاريف الخاصة بمكتب الوزيرة!

لم ترتكب الوزيرة أي خطأ يُكلّف الخزينة ملايين الدولارات. ولم تأخذ سمسرات من صفقات تجهيز المستشفيات الحكومية بعشرات الملايين من الدولارات. ولم تتواطأ مع مستوردي الأدوية لتضاعف فواتير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة عدة مرات!

كان كافياً أن تُوجّه للوزيرة تهمة سوء التصرّف بالمال العام, ولو ببضعة آلاف الدولارات, لتلملم أوراقها من الوزارة, وتغادر مكتبها بهدوء, بانتظار الكلمة الفصل من المراجع القضائية المعنية!

لم يحاول حزبها أن يدافع عنها, ولم توجّه المعارضة أي اتهام للحزب الحاكم بالفساد, ولم يسمح أحد لنفسه بأن يعتبر اتهام الوزيرة استهدافاً لمنطقتها، أو تطاولاً على حزبها, أو حتى للنيل من عائلتها!… على غرار ما يحصل عندنا في لبنان!

وإذا كانت القارات والمحيطات تفصل بيننا وبين استراليا, فثمة على مقربة منا, وبالذات في الكيان الصهيوني, مشهد آخر من مشاهد محاربة الفساد, وملاحقة الفاسدين, مهما علا شأنهم!

رئيس الحكومة الإسرائيلي إبان حرب تموز ٢٠٠٦ إيهود أولمرت حُكم عليه بالسجن, بعدما أدانه القضاء بتهمة الفساد, وتلقي رشاوى مالية من رجال أعمال أميركيين عندما كان رئيساً لبلدية القدس. قبله رئيس الدولة العبرية موشي كاتساف أقيل من منصبه إثر إدانة القضاء له بالتحرّش الجنسي مع سكرتيرات, عندما كان وزيراً للسياحة!

والأسبوع الماضي مَثل رئيس الحكومة الإسرائيلية باراك نتنياهو أمام قاضي التحقيق لاستجوابه بقضية فساد مالي, من دون أن تشفع له زعامته, ولا شعبيته, بالتهرّب من المساءلة والمحاسبة, في حال ثبتت عليه تهمة الفساد!

أين نحن من هذه الوقائع في محاربة الفساد؟

نسمع عن فضائح وصفقات مالية في كل الأنواع, وفي كل الاتجاهات.. في معظم الوزارات, وفي كل العهود, ولم نرَ أحداً من المسؤولين المتهمين دخل قفص الاتهام, أو مثل أمام القضاء!

فهل سينجح العهد الجديد في تغيير هذا الواقع وإصلاحه؟

كثير من اللبنانيين يشكّون بذلك.. وفضيحة المطامر أكبر برهان!