هل تبادر وزارة النازحين؟

دوامة المشاريع الانتخابية وتشعباتها، شغلت المسؤولين اللبنانيين عن التصدي بجدية للمشاكل المتراكمة من عشوائية انتشار النازحين السوريين، والتداعيات المتزايدة على مختلف الأوضاع الداخلية.

لم تعد المسألة محصورة بتوفير المساعدات الانسانية والغذائية، من هذه الدولة أو تلك، ولا من المنظمات العربية او الدولية، بقدر ما تحولت الى قضية تمس الكثيرين من اصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة من اللبنانيين، الذين يشكون من منافسات غير مشروعة، وغير متكافئة، من مزاحمات المهنيين السوريين، الذين افتتحوا العشرات من المطاعم في مختلف المناطق، وكذلك محلات الحلويات العربية، المشهورة على الطريقة السورية، فضلا من مصانع ومحلات بيع الخضار بالمئات.

السوريون يعملون بحرية تامة، دون تحمل أية اعباء مماثلة لما يتحمله أقرانهم اللبنانيين، من دفع ضرائب او رسوم، الى اشتراكات الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم تسجيل مؤسساتهم لدى دوائر الضريبة المُضافة!

ثمة تقارير تشير الى ارتفاع عدد المؤسسات والمحلات اللبنانية التي اضطر أصحابها الى إقفالها، تحت ضغط هذه المنافسة غير المشروعة، دون ان تتحرك الدوائر الرسمية، لوضع حد لفوضى انتشار المضاربة السورية، او البحث بوضع صيغة مناسبة لتنظيم تواجد مؤسساتهم، وإخضاعها لاجراءات التأسيس والتصريح بالعمل، بما يتوافق والقوانين والانظمة المطبقة على المؤسسات اللبنانية.

وتعزو تقارير الخبراء حصول هذه الفوضى، الى تقصير السلطات اللبنانية المعنية في تنظيم التواجد السوري، وعدم حصر إقامة النازحين السوريين في مخيمات ومناطق تخضع لرقابة ادارية وأمنية حازمة، كما هو الحال في الأردن، الى جانب إهمال وضع إجراءات ونظم خاصة تساعد على الاستفادة من الخبرات السورية، وإقامة المشاريع الخدماتية او المنتجة، بموجب تراخيص مشابهة للاجراءات المتبعة في تركيا، والتي تتيح لاصحاب الاعمال السوريين الحصول على أذونات عمل شرعية، وإخضاعهم للنظم الضريبية، مقابل منحهم اقامات وتسهيلات مماثلة لتلك التي يخضع لها اصحاب الاعمال.

فهل تبادر وزارة النازحين، والدوائر المعنية الأخرى، الى معالجات جدية لهذه المشكلة، قبل ان تستفحل ازمة المؤسسات اللبنانية المتضررة من هذه الفوضى العارمة؟