أنقذوا الإنجازات الأمنية من البازارات السياسية!

لعل من حسن حظ اللبنانيين أن القيادات العسكرية والأمنية تقوم بمهامها الوطنية، في هذه المرحلة الحرجة بمعزل عن الأجواء السياسية المتوترة، وما تفرزه من سجالات عقيمة، عند كل استحقاق دستوري.

العملية النوعية التي نفذتها عناصر من الأمن العام، وأحبطت المخطط الإرهابي في منطقة سوليدير، تعتبر إضافة مهمة لهذا الجهاز الناشط ومديره اللواء عباس إبراهيم، في مكافحة العمليات الإرهابية، واعتماد الضربات الاستباقية للخلايا الداعشية، وعدم تمكينها من الوصول إلى أهدافها الفتنوية والتخريبية المدمرة.

وأكدت هذه العملية حجم التطوّر المهم في مهام ونوعية أداء الأمن العام في السنوات الأخيرة، على خلفية الخطة الجريئة التي وضعها اللواء إبراهيم، لإخراج هذا الجهاز من الدوائر البيروقراطية النمطية، وتحويله إلى قوة أمنية قادرة على رصد الحركات المشبوهة، وملاحقة العناصر المتورطة، أو المغرّر بها، والتصدي للخلايا المتحركة، وتلك النائمة، قبل أن تصلها أوامر التحرّك من القيادات الداعشية في الخارج.

والواقع أن التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام وفرع المعلومات، شكّل قيمة مضافة في نشاط كل الأطراف، وساعد على تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية المشتركة، كان آخرها اعتقال انتحاري مقهى «الكوستا» قبل أن يُفجّر حزامه الناسف ويُوقع عشرات القتلى والجرحى.

غير أن اعتماد جهاز الأمن العام على أحدث التقنيات الالكترونية الذكية والمتطورة، واختيار العناصر الشابة الكفوءة لتشغيلها، أدى للحصول على النتائج المتوخاة من عمليات الرصد والمتابعة لأجهزة التواصل عبر الأنترنت المستخدمة من قبل القيادات الإرهابية وعناصر خلاياها في لبنان.

تحية وطنية كبيرة للأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى، والمهم أن تبقى الإنجازات الأمنية بعيدة عن البازارات السياسية عشية الانتخابات النيابية!

«نون…»