لا يجوز أن يبقى تمويل العجز المستجد في مشروع الموازنة، عن طريق قبض ضرائب ورسوم جديدة، تتحملها الشرائح المتوسطة والفقيرة من اللبنانيين، فيما روائح الصفقات والفساد تحاصر الطبقة السياسية، التي لم يتورع أطرافها عن استغلال السلطة والنفوذ لعقد أبشع الصفقات، حيث لم تعف أنفسهم عن المتاجرة بأزمة النفايات!

الحديث عن ان الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة العتيدة تطال مختلف فئات الشعب اللبناني، هو كلام غير دقيق، لأن ليس كل الفئات لديها القدرة ذاتها على تحمل الاعباء الجديدة، فكيف يمكن مقارنة أصحاب الدخل المحدود ورواتب الموظفين الشرفاء، بما تجنيه المصارف وكبريات الشركات من أرباح بالملايين سنوياً!

وهل من العدالة بمكان أن يتحمل المواطنون البسطاء أعباء تمويل عجز الميزانية الحاصل أصلاً بسبب هذا الفساد المستشري في إدارات الدولة ومشاريعها، والذي يتسبب بهذا القدر من الهدر الذي يقدر بالمليارات، حيث سيذهب بمعظمه إلى مسؤولين ومتنفذين من الأزلام والمحاسيب للأفرقاء السياسيين؟

ألم يحن الوقت بعد لوقف مزراب الهدر في الكهرباء والذي يستهلك من الخزينة ملياراً ونصف المليار من الدولارات، رغم انخفاض أسعار النفط، بعدما كان هذا الهدر تجاوز المليارين في مرحلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية!

ألا يستحي أهل الحل والربط من هذا الاستغلال العلني والمخيف لأزمة النفايات، واختراع المكبات العشوائية، لتغطية صفقات بمئات الملايين من الدولارات؟

وماذا نقول عن التلزيمات التي تتسم بعشرة أضعاف من كلفتها الأساسية، ليذهب إلى الجيوب المنتفخة بالمال الحرام والسمسرات المفضوحة؟

أم ترى أن شرش الحياء طق..؟ ولا من يسأل!