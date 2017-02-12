.. ومتی نرى السيسي في بيروت..؟

أن تكون القاهرة هي المحطة الأولى، في الجولة الخارجية الثانية لرئيس الجمهورية، فهذا يعني ان العهد الجديد يُدرك أهمية إعادة ترميم علاقات لبنان بالأشقاء العرب، بعدما بلغت ذلك الدرك من التدهور والتوتر، بسبب الخروج اللبناني عن الإجماع العربي!

مصر، كانت وستبقى مركز الثقل في النظام القومي العربي، رغم ما تعاني حالياً من إرباكات اقتصادية واجتماعية وأمنية، بسبب مواقفها المعلنة والمعروفة من الأحداث الملتهبة في الإقليم العربي، والتي حوّلت آمال الربيع الديمقراطي إلى حرائق الجحيم الإرهابي، وأتاحت لأطراف دولية وإقليمية فرص التدخل في الشؤون العربية، وإدارة أزمات المنطقة في ظل شبه غياب عربي كامل.

لقد حرصت القاهرة، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أن تقف إلى جانب الحفاظ على الدول وأجهزتها الشرعية وخاصة الجيوش الوطنية، بغض النظر عن النظام ومرتكباته، وذلك تجنباً لتكرار التجربة الليبية المريرة، وما سبقها في العراق لتسريح الجيش العراقي غداة الدخول الأميركي إلى بغداد، وسقوط الدولة الوطنية المركزية في القطرين العربيين.

حزمة المصالح التي تربط لبنان ومصر كبيرة ومتنوعة، والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين قوية ومتجذرة، ولكن المسألة تحتاج إلى تفعيل اتفاقيات التعاون وتحديثها، وإعطاء القطاع الخاص في البلدين فرصة القيام بدوره المناسب في تنشيط التبادل التجاري والصناعي بين بيروت والقاهرة.

الرئيس ميشال عون في القاهرة اليوم..؟ فمتى نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيروت؟