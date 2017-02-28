أرقام صادمة في القمة العالمية للحكومات..

القمّة العالمية للحكومات التي عقدت قبل أسبوعين في دبي، برعاية حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضرتها

أكثر من أربعة آلاف شخصية عالمية وإقليمية، كشفت مناقشاتها عن أرقام صادمة عن الواقع العربي، منها على سبيل المثال لا الحصر:

– ٣٠ مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة بلغت ٨٪ في معدلات الفقر في العامين الماضيين.

– ٥٧ مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة.

– 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام.

– ٥ دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم!

– تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية.

– العالم العربي يُعاني ٤٥٪ من الهجمات الإرهابية عالمياً، رغم أنه يمثل خمسة بالمئة فقط من سكان العالم.

وكلما استغرقنا بالأرقام، نغرق أكثر في المآسي والصدمات:

– ٦٨٪ من ضحايا الحروب هم من العرب.

– ٧٥٪ من اللاجئين في العالم هم عرب.

– في سنوات الربيع العربي، بين ٢٠١١ و٢٠١٦ تم تشريد أكثر من ١٥ مليون عربي. ووصلت الخسائر البشرية في نفس

الفترة إلى 1.5 مليون قتيل وجريح عربي.

– ٤٦٠ مليار دولار خسائر البنية التحتية في الدول العربية خلال سنوات الربيع العربي.

– ٣٠٠ مليار دولار طارت من الناتج المحلي العربي في السنوات الخمس الماضية.

– ٤١٠ مليون عربي أنتجوا ٢٩٠٠ براءة اختراع فقط، وخمسين مليون كوري لديهم ٢٠٢٠١ براءة اختراع!

– ٢٠ ألف كتاب فقط ينتجها العالم العربي سنوياً، أقل من دولة مثل رومانيا!

– طبعاً هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، والخسائر ستستمر بالتراكم، طالما استمرت الفوضى والفتن والحروب التي

تعصف في العديد من الدول العربية!

ولبنان الذي يتحمّل نصيباً متزايداً من هذه الخسائر الفادحة، ويعاني من الانعكاسات السلبية للنيران المشتعلة حوله،

تتلهى الطبقة السياسية فيه بالنقاشات البيزنطية حول قانون الانتخابات، والشعب يستسلم أمام معدل الفقر الذي يرتفع يوماً بعد

يوم!