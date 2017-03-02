بين مطار بيروت ومطار دبي..!

مطار بيروت يستقبل يومياً ما بين ١٢ و ١٨ ألف مسافر في الاتجاهين: مغادرة وقدوم، ومطار دبي سجل في شهر كانون الثاني – يناير الماضي ٨٠ مليون مسافر، وهو رقم قياسي جديد، على مستوى مطارات العالم!

ورغم هذا الفارق الكبير في حجم الحركة بين المرفقين, فان التنقل في مطار دبي يتم بحركة أسرع وأكثر سلاسة, بالنسبة للمسافر من مطار بيروت, وذلك لألف سبب وسبب, لعل أبرزها تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والجمركية والإدارية في المطار اللبناني, وهيمنة الإجراءات البيروقراطية المتخلفة فيه, في حين يخضع المطار الإماراتي لأحدث أنظمة التنقل والحركة، ويتمتع بإدارة أمنية موحدة, ويعتمد اكثر التجهيزات الالكترونية تطوراً في عمليات مسح الحقائب والمراقبة الآلية للركاب, فضلاً عن تشغيل مترو سريع في الأشهر الأخيرة ليربط بين مباني المحطات المتعددة في المطار الذي احتل المرتبة الأولى, متجاوزاً مطار هيثرو البريطاني, الذي تربّع على عرش مطارات العالم ردحاً طويلاً من الزمن!

المفارقة المحزنة فعلاً, أن الأوضاع في مطار بيروت ماضية في التردي, من سيّئ إلى أسوأ, في حين أن مطار دبي ينتقل في تطوره من حسن إلى أحسن, لتلبية الزيادة المطردة في تعداد الركاب.

وفي مقارنة سريعة لنوعية الخدمات، يضطر المسافر في مطار بيروت إلى الوقوف ثلث ساعة على الأقل, في طابور مكتظ، ليصل دوره إلى آلة مسح الحقائب اليدوية بأشعة (X)، وعبور جهاز القوس الشخصي، في حين أن هذه العملية تستغرق بضع دقائق فقط في مطار دبي, لأن في بيروت يتم تشغيل جهازين, حتى في أوقات الذروة, وإبقاء الجهاز الثالث مطفياً, فيما يصل عدد الأجهزة العاملة في مطار دبي إلى ثمانية على الأقل, مع اعتماد نظام آلي متطوّر لتسريع حركة عبور المسافرين!

يضاف إلى كل ذلك, تعدد مراكز المراقبة والتدقيق في مطار بيروت, وتختصر على مركز أو مركزين في مطار دبي.

ومشاهد الازدحام والتزاحم في مطار بيروت إبان أشهر الصيف, ما زالت ماثلة في أذهان العائلات وأطفالهم, لأن حركة الركاب وصلت إلى ١٥ ألف راكب فقط في اليوم!

ترى هل ستتكرر مشاهد التزاحم في مطار بيروت هذا الصيف, من دون استعدادات عملية للموسم المقبل, أم أن أجواء السياسة المتوترة ستسبق كل الاستعدادات, وتؤدي إلى تطيير الموسم بكامله؟!