أجيال تيأس من الإصلاح والتغيير..!

تعيينات القادة الأمنيين الجدد، تعتبر أول إنجاز للعهد، رغم أن القرارات جاءت متأخرة، واستغرق التوافق عليها سحابة أربعة أشهر وأسبوع، من تاريخ انتخاب الرئيس ميشال عون.

البعض قد يعتبر أن مثل هذه التعيينات تبقى من باب تحصيل الحاصل في بداية كل عهد، وبالتالي كان من المفترض أن تصدر في الأسابيع الأولى لبداية العهد… ومع ذلك أن تأتي متأخرة بعض الشيء خير من ألا تأتي أبداً، أو على الأقل متأخرة جداً، على غرار ما هو حاصل بالنسبة لقانون الانتخابات، الذي ما زال في عالم الغيب، رغم اقتراب موعد الانتخابات، وبدء العد العكسي للمهل القانونية للإجراءات اللوجستية، في حال سيتم إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، وهو أمر مستبعد، حتى الآن!

ويلاحظ اللبنانيون العاملون في بعض دول الخليج العربي، أن انطلاقة العهد تأخرت عن الحد المقبول، والذي لا يتجاوز المئة يوم الأولى، على ابعد تقدير، رغم مرور أكثر من سنتين على إعلان ترشيح العماد عون للرئاسة، وما يفترض على ضوء ذلك من فريق الرئيس، أن يكون قد أعدّ الملفات اللازمة، وجرى تداولها مع فريق الرئيس سعد الحريري، في إطار التفاهمات التي كثر الحديث عنها، عشية إعلان الحريري تأييده لعون في السباق الرئاسي!

والنقاش الدائر في أوساط اللبنانيين في الخليج، يعكس حالة من القلق على التأخر الحاصل في انطلاقة العهد، وتداعياتها السلبية على الوضعين الأمني والاقتصادي، خاصة المالي، بعد ورود معلومات من بيروت إلى مؤسسات مصرفية ومالية خليجية، عن إصدارات جديدة بسندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، وبعوائد مجزية، إلى جانب ترجيح الأقدام على مرحلة ثالثة من «الهندسة المالية»، في حال تأجيل الانتخابات النيابية، وتحميل الخزينة مرة أخرى تبعات الخلافات الأنانية بين أطراف الطبقة السياسية الفاسدة والمفلسة!

وعندما تحاصرك تساؤلات وانتقادات أهلنا في الخليج العربي للطبقة السياسية، تحار بماذا ترد، بعدما يتبين لك أن أساليب الدفاع بالحجج والاعتبارات «الوطنية»، لم تعد تجدي نفعاً، مع أجيال فقدت الثقة بأهل الحل والربط في بلدها، ولا تخفي يأسها من إمكانيات الإصلاح والتغيير!