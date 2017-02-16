وُلِدتُ في ذلك السبت الأسود!

بين ثنايا ذكرى الحرب المقيتة، ما هو بالنسبة إليّ، أنا التي وُلدتُ في سنينها الأخيرة،جميل، إنساني ومعبّر!

قد تستغربون، أنتم قارئو هذه العبارة! منكم من قد لا يكمل، ومنكم من قد يدفعه فضولهإلى السؤال عن الأكثر. فما الذي جرى قبل اثنين وأربعين عاما؟

لا أبالغ إن أفصحتُ أنني ولدتُ – عشرة أعوام قبل ولادتي البيولوجية!- في السادس منكانون الأوّل من العام 1975.

كاد أن يكون ذاك السبت الأسود، سبت القتل على الهوية، كفيلا بهلاكي قبل أن أولد!

كاد صانعو الحقد والموت أن ينهوا بهنيهات، حياة والدي المسيحي الماروني.

كان يعمل في مكتبه في الحمرا حين جاءه على حين غرّة صديقه الفلسطيني السنّييستعجله الرحيل لأنّ مجرمي الحرب قرّروا، في ذلك اليوم، ذبح أبرياء على الهويةوإعدام أوصال العاصمة بخطوط تماس رُسمت، يا للأسف، بدماء زكيّة.

كان من الصعب يومها، لا بل من المستحيل أن يجتاز أحد خطوط الموت فيبقى على قيدحياة تحكّمت فيها موبقات جُبِلتْ بالحقد والتطرّف والظلامية .

لكن القدر شاء ما لم يشأه الحاقدون !

الفلسطيني السني المتّهم نيابة عن كل الفلسطينيين بإفنائنا، وبانتزاع لبنان من أبنائه، بادرفي لحظة إنسانية عارمة، فقرّر أن يجازف بحياته، بوجوده، رغماً عن محيطه!

وضع والدي في صندوق سيارته، هرّبه على حواجز الموت ليصل به الى بيته ويخبّئهلعشرة أيام، في غرفة مقفلة بإحكام، إلا من موجبات الحدّ الأدنى من الحياة.

الفلسطيني كان في ذلك اليوم، وعلى إمتداد الأيام العشرة، كمن ينتحر، كمن يذهب الىالهلاك واعياً، مدركاً.

مع ذلك، مع ذلك كلّه، سار عكس محيطه، خلاف كل غريزة، أي غريزة. لاجئ يحضنفي منزله، في قلبه وضميره، لاجئاً إفتراضياً. سوريالية ما بعدها سوريالية!

لأيام عشرة، نزل أبي منزل صديقه. عاشر عدوّاً كان حتى الأمس متخيَّلاً.

وكما وصل الى ذلك البيت في صندوق السيارة، عاد منه في الصندوق ذاته، مُهرَّباً الىمنطقته الآمنة، قيل عنها لخمسة عشر عاماً انها شرقية!

ما جرى قبل اثنين وأربعين عاما، أعطى والدي فرصة البقاء ومنحني فرصة حياة. ربماجئتُ لأُخبر. ربما أُخبِرُ لأشهد: كفانا جدراناً، تفرقة، خلافاً. ما لدينا لنخبره أكثر بكثيرممّا سُطِّر في الأذهان من حقد وتعصّب وإيغال في الفرقة والإنقسام.

شكرا لمن قرأ حتى النهاية.

ميرا جزيني عساف