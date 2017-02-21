فضل الله استقبل وفداً من المركز الشّبابيّ للحوار بين الأديان

استقبل سماحة العلامة السيد علي فضل الله وفداً من المركز الشبابي للحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، يرافقه رئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام.

وتحدَّثت محاسن حدارة باسم الوفد، مشيرةً إلى أنَّ التطرف العنيف عمل على خطف إرثنا الديني والتاريخي والثقافي والحضاري وحول منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة من الرماد والقبور. وتطرقت إلى نظرية “صدام الحضارات” الذي كتب عنها صامويل هانتغتون التي حطت رحالها على الأرض، واعتبرت أن هذا المشهد يؤلم الجميع ويشكل خطراً على وجودنا مسلمين ومسيحيين في الحاضر والمستقبل، فإجتمعنا اليوم تحت راية السلام من أجل الوحدة البشرية وردأ على نظرية “صدام الحضارات” بنظرية “حوار الحضارات” التي هي من صلب إيماننا ومعتقداتنا السماوية. وختمت حدارة: “حرام أن نقف مكتوفي الأيدي.. فقررنا أن نشبك عقولنا المتعددة الألوان كي نؤمن رغيف “الوحدة” إيماناً منا بحكمة الإختلاف الذي خلقها الله سبحانه وتعالى.”

وعبَّر سماحته عن الاعتزاز بهذه المبادرة لدى هذه المجموعة من الشباب، مثمناً عملهم، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أنَّ الأديان وُجدت لتكون صمام أمان في المجتمعات، لا مشكلة للإنسان، مشيراً إلى أنَّ منطقتنا عاشت التنوع والتعددية والتعايش بين مكوناتها، وأنَّ ما يحصل في هذه المرحلة من حروب وفتن هو أمر طارئ وغريب عن قيمنا ومبادئنا.

ورأى أنَّ الظواهر العنفية في المنطقة غير متجذرة، وستزول لاحقاً، لافتاً إلى أنَّ هناك من يستغل بعض النصوص الدينية، ويعزلها عن سياقها وظروفها، وكذلك عن النصوص الأخرى.

وتابع سماحته: “مسؤوليتنا جميعاً أن نعمل على تعزيز لغة الحوار والتواصل، التي نستطيع من خلالها أن نقي مجتمعنا الفتن، فبالحوار نتعرف إلى بعضنا البعض، ونزيل الكثير من الجهل والهواجس المصطنعة والمخاوف غير الواقعية والنظرة السلبية تجاه الآخر”.

وأضاف: “من خلال الحوار، نستطيع أن نكتشف مجالات التلاقي والتواصل الكثيرة، فالاختلاف أمر طبيعي، والله أراد للعقل البشري أن يتحرك في خط النماء والعطاء، لا أن يتصارع في خطوط الهدم والفتن”.

وأكَّد أنَّ للشّباب الدور الأساسيّ في النهوض بالمجتمع، لأنّهم سيحملون مسؤولية الوطن، والرهان سيكون عليهم في تطويره وإبعاده عن كل ما يسيء إليه، مبدياً خشيته من إدخال هذا الجيل في أتون الانقسامات والصراعات والفتن.

وختم قائلاً: “من هنا، تقع المسؤولية على عاتق الشباب في أن ينزلوا إلى أرض الواقع، لأننا شبعنا مؤتمرات وندوات في هذا المجال”. وتوجّه إلى الشباب قائلاً: “عملكم جزء من مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية، ولبنان خيارنا جميعاً، ونحن نؤمن بالوطن المنفتح لا المنغلق، فهذا الوطن وجد ليكون رسالة بين الشَّرق والغرب”.