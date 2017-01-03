«التاريخ».. إن حكى!

يكتبها اليوم فاروق الجمال

لا يزال قبضايات بيروت «القدامى» يتذكرون المواقف البطولية والشجاعة عند القبضايات الأوائل امثال: «أبو عفيف كريدية»، «ابو علي عيتورا»، «رشيد شهاب الدين»، «أبو أحمد»، «بشار قليلات»، وحكايته مع «إليفانوف»؟ و«أبو زهير الفيومي»، و«أبو علي قليلات»، وغيرهم.. من حماة «الدار البيروتية».

الا ان القبضاي «أبو عفيف كريدية» تختلف قصصه ورواياته ومواقفه لا سيما في (الشارع السياسي) البيروتي وخاصة ابان ثورة الـ58 في عهد كميل شمعون، وبشارة الخوري، والزعيم صائب سلام الذي كان «أبو عفيف» أبرز أنصاره ضد اخصامه السياسيين ولقب بـ«حكومة الظل».

وقد وصلت شجاعة العم «أبو عفيف» بتهديد «هتلر» الذي برَّأ المانيا من.. دم اليهود!؟ تقول مجلة «شترن» ومجلة «نيوزويك» أكدت بأن هتلر له دور في قتل ستة ملايين يهودي!

وما ان علم المذيع «يونس البحري» «عراقي المولد» ومتزوج من 12 امرأة فقط بتهديد العمّ أبو عفيف!! بقتل هتلر ردّ البحري عبر اثير (اذاعة برلين)، «ما تعذّب حالك يا عم أبو عفيف؟! «نحنا جايين لعندك عابيروت»؟!

وقامت قيامة أبو عفيف واختفى عن الأنظار طيلة شهور استدراكاً! ستة عشر عاماً من الحب والانتظار.. اختتمها معه بالموت؟! قبل نهاية الحرب.

هي: إيفا بروان.. المرأة التي جعلت (قلب هتلر) ينبض حباً! قبل ان تصبح الزوجة الشرعية لأدولف هتلر، ولكن زوجة ثمان وثلاثين ساعة فقط سبقت رحيلهما إلى العالم الآخر بملء اختيارهما، فقد شاءت بمحض ارادتهما ان تشارك الرجل الذي احبت حتى الموت.

ولدت «إيفا» عام 1912 في ميونيخ، وكان «هتلر» نجماً سياسياً وسجن عام 1922 وعام 1924 حكم عليه بالخيانة العظمى للنمسا موطنه الأصلي وعام 1924 تمّ الإفراج عنه، وأعاد تأسيس حزبه، وحرم من الجنسية النمساوية، وكانت إيفا نصيرة الفوهور في حملاته السياسية.

شتاء 1929 تعرض هتلر لمحاولة اغتيال، وتتسارع الأحداث السياسية في حياة هتلر.

وبالأمس، اشترى ارجنتيني مقتنيات نازية خلال مزاد علني في ميونيخ منفقاً 600 ألف يورو (678 ألف دولار) كما دفع مبلغ 275 ألف يورو لشراء السترة العسكرية الأخيرة التي ارتداها هتلر وغيرها من المقتنيات.