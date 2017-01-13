هما أصدقاء منذ الطفولة، في كل مرّة يتعاركان أو يختلفان يقرّران أنْ يكتبا ما حصل معهما على الرمل، وكلّما وقع أحد منهما في مأزق وأنقذه الآخر كتبا ذلك على الصخر.. سألهما رفيق لهما ذات مرّة لماذا كلما اختلفتما تكتبان ذلك على الرمل، وإذا أنقذ أحدكما الآخر تكتبانه على الصخر، ردَّ أحدهما على تساؤل رفيقهما: «تعلّمنا من أحد الحكماء أنّ أي إساءة يجب أنْ نكتبها على الرمل حتى تمحوها ريح التسامح، وكل معروف أو إنجاز نكتبه على الصخر حتى لا تمحوه أي رياح عاتية»، ولذلك تستمر صداقتنا حتى اليوم، مهما واجهتنا الخلافات أو التحديات.

يقول الشاب الأربعيني لأصدقائه: «جميلة حكمة الأصدقاء هذه، ونحن في لبنان مَنْ عايش سنوات الحرب، وكان لديه أصدقاء من الطرف الآخر كما نحن الآن، يعرف أكثر من غيره قيمة الصديق، وهما كتبا أيضاً ما حدث في الأيام الأليمة على رمال لم تأخذها الرياح، فحسب بل محتها أمواج البحر الذي يبتلع الجيد والسيئ، لأنّنا كتبنا ما حدث معنا على رمال الشاطئ».

يرد أحدهم: ما تقوله قد يكون صحيحاً، لكن هل فعلاً كتبنا على الرمال؟ هل حقاً تسامحنا؟ لا تتعجبّوا من سؤالي هذا. أنتم ترون عند أي أزمة بين السياسيين ظاهرها طائفي وباطنها سياسي، يشتد العصب الطائفي، وخير دليل على ذلك أنّ الشباب حتى ممَّنْ لم يختبروا تلك الحرب يهاجمون بعضهم بشراسة وانحطاط على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما نحن كتبنا على الرمال أو الأوراق التي احترقت، لكنهم اليوم يكتبون بلغة العالم، وعلى صفحة العالم فهل يكفي الـ«delete» حتى تُمحى من الذاكرة؟.