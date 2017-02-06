عقل العالم في إجازة

في نفس الصفحة في صحيفة زميلة، خبران مع صورتين لكل خبر صورته.

الأوّل: 6 قتلى بهجوم استهدف مسجداً في كندا.

الثاني: حريق يدمر المركز الإسلامي في ولاية تكساس الأميركية.

وإذا دققنا وبحثنا قد نجد احداثاً أخرى مشابهة في أنحاء وبقاع أخرى من العالم.

يبدو ان عقل الكوكب في إجازة.

فهذه الاستهدافات إنما تدخل العالم في معادلة الدجاجة والبيضة وايهما قبل.

الا يعلم من يستهدف المساجد والمراكز الإسلامية في العالم انه يساهم مساهمة فعّالة في صنع مخلوق فرنكشتاين.

الا يعلمون انهم يفبركون بذلك الإرهاب الذي يشكون ونشكوا منه؟!..

هو الفعل وردة الفعل.

ويدخل العالم في عملية لحس مبرد بحجمه ويشاهد الدماء عليه معتقداً انها من المبرد بينما هي من لسانه.

الاغرب في الموضوع غرباً وربما استنساخاً لما يحدث في فلسطين.

الاغرب ان نتائج التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة هناك تظهر بشكل شبه دائم ان من قام بهذا العمل هو مختل عقلياً.

يا للمصادفة!..

الظاهر انه ليس الفاعل فقط يُعاني من اختلال عقلي بل ان العالم برمته يُعاني من اختلال عقلي..

ان يتحوّل هذا العالم الى حلبة ملاكمة ليس صدفة لا نمنح براءة للارهاب الموجود عندنا ونرفضه، لكن ما يجري هناك هو ارهاب مشابه بل مطابق، بل يساهم في نحو الارهاب بالمضاد.

عقل الكوكب في إجازة.