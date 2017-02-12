على الرغم من الضجة الحاصلة هذه الأيام، حول أي نظام سنعتمد أو يُعتمد أو يعتمدوه للانتخابات النيايبة، على الرغم من كل هذه الضجة، إلا أنّه يمكن اعتبارها من قبيل الممارسة الديموقراطية، ما دام الأمر محصوراً في إطار الحوار والكلام، وإنْ مع بعض التشنّجات التي لا بد منها في بلد يسوده التشنّج.

وبخصوص الديموقراطية، فإنّنا ديمقراطيون أكثر من غيرنا، أو ربما أكثر من الجميع.

فالمبدأ الأسياسي الذي تنبع منه الديموقراطية هو الحرية، فبدونها لا ديموقراطية، ولا مَنْ يحزنون.

أما الحرية فنمارسها بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

أحرار في أن نوقف سيّاراتنا على الأرصفة المخصّصة للمشاة.

أحرار في تقديم برامج تلفزيونية لا تفتقر إلا إلى الأخلاق.

أحرار في رمي نفاياتنا وسط الشوارع وعلى جوانبها.

أحرار في الشتم وضرب «البوكسات» عند أوّل حادث بين سيارتين.

أحرار في ألا تستقبل المستشفيات مَنْ هو بحاجة لدخلولها إلا بعد دفع المبالغ المرقومة.

أحرار في استعمال أبواق سياراتنا، وكأنّنا في عرس دائم.

أحرار في أنْ تكون الدرّاجات النارية أكثر من المشاة، وألا تخضع لنظام السير.

أحرار في ألا نعتبر أنّ ألوان إشارات السير الضوئية مهمة.

أحرار في أنْ نحب ونتبع أوطاناً غير هذا الوطن.

أحرار في أنْ تغيب الكهرباء في الحر والقر.

أحرار في أنْ نرتجف عندما نشاهد جابي فواتير الكهرباء.

وأحرار، وأحرار في الكثير ممّا يُقال وما لا يُقال…

أليس هذا أساس وركيزة الديموقراطية..

قال ديموقراطية.. قال.