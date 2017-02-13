كل الحب للشهداء؟!

يهل الرابع عشر من شباط.. وفي هذه الذكرى نتذكّر قافلة شهداء هذا اليوم الأليم وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. هذا الرجل أصيل مدينة صيدا ،التي لا يعرف العقلاء منها لا الكره ولا العداء لأحد.. مع أنّ هذا الرجل كان أصيل لبنان بأكمله.. وقد أحبَّ لبنان حتى قتله حبه..

14 شباط عيد العشّاق.. العشق ليس حراماً ومن منّا لا يعشق القلم أو الشجرة أو حتى كل أشيائه.. فكيف بالعشق للأم والأخت والحبيبة والوطن، والحب لا يُختصر بوردة حمراء أو دبدوب أو قالب حلوى.. الحب شيء عظيم.. لأنّه معاشرة ومنادمة ومسيرة حلوة.. أما الكره فليس له في قاموسي معنى ولا مكان.. لأنّني لا أكره بل أقطع مع المؤذي والسارق والحارق والمتخطّي فوق أجساد البشر.. دون أنْ أتكلّم ولو بكلمة سيئة لا له ولا عليه.. لأنّني أعتبره غير موجود في داخلي ولا في حياتي.. حتى إذا إلتقاني وحيّاني أردُّ التحية باختصار وأترك المكان مسرعة حتى لا أتلوّث منه بالمحادثة..

عاشق لبنان رفيق الحريري.. أحبَّ لبنان حتى قتله حبه الكبير وسقط شهيداً؟!

لماذا؟

ربما هذا الحب ما كان في حسابات المطابخ السياسية المتخاصمة في وطننا.. وكانت تعتقد بعراقيلها أنّها ستحبطه.. لكنه لم يُحبَطْ.. تُرى هل أصبح لدينا وطن بعد الرحيل؟.. نعم نحن نعيش كمواطنين مسحوقين إلا من علمنا وفهمنا.. مسلوبي الإرادة كالعادة.. ليست لنا ضمانات لا في المجتمع ولا في الاقتصاد ولا الصحة ولا في الحياة.. تصوّروا عدد الأبرياء الذين سقطوا بالمتفجّرات.. أليسوا أبرياء؟ لماذا قتلوهم عياناً بياناً؟.. مَنْ المستفيد من قتلهم؟.. هؤلاء الشهداء كان همّهم تأمين حياتهم ومعيشة أولادهم.. ليس لهم في عير السياسة ولا في نفير المحاصصة لا السياسية ولا المالية.. قضوا لأنهم أبرياء وليس لهم في موازين أصحاب القوى أي حساب.. إنّهم أرقام انتهى عديدها من بين النّاس في هذا الوطن..

اليوم أقدّم كل الحب لكل الشهداء الأبرياء.. ولعنة الله على القتلة والمفسدين في الأرض؟!