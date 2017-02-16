عشق الروح!!

برسالة مفعمة بشتّى عطور العشق والحب والهوى.. وعلى ورق مُطيّب بأريج الخيال والأحلام والآمال.. أرسل إليها يطلب لقياها بعيداً عن أعين الناس.. حيث لا يشهد عليهما سوى رب الكون وخالق الأزمان.. رسالته أحرقتها رغم مرور قوس من الفرح فوق وجنتيها الورديتين.. فعشقها العذري لحبيب كفكف يوماً دمعها وبلسم جرحاً خطّه الهوى.. عشق ممنوع…

ولأنّ الكلام عن عشقهما خط أحمر.. راحت تفكّر أألاقيه إلى حيث أراد؟.. أم أسدُّ باباً قد يفتح سرداباً إلى جهنم لو تيقّن مَنْ قد يشك بهوانا؟؟!.. ولكن شاق النفس عذابها.. فإليه مضت وبينما همَّ بالرحيل بعد طول انتظار.. لمح طيفها قادماً من خلف السراب.. فتسمّرت عيناه إلى حيث مرماهما.. لتستقبلان طيف أميرة أسرت الروح قبل الجسد…

ببسمة على الوجه رغم حدّة الملامح لاقاها.. وبـ«تكشيرة» مصطنعة وبكبرِ في الذات قالت: «ها أنذا رغم إدراكي أنّ ملقانا لعب بالنار»… لكن بتغريدة من العينين اللتين همستا من بحور الشوق إلى العينين قال: «لستُ أدري متى أسرتني الأيام حتى تهتُ في دهاليز عينيكِ.. بل ومتى تصفّدت قيود الهوى حول معصمَيْ قلبي.. ولا متى غُرِزَتْ بذار هواكِ في الفؤاد.. ولا متى تبرعمت روح حبّك وتجذّرت في الجسد والعمر وأحلام الواقع والمنام.. لست أدري.. ولا أريد أنْ أدري.. بل جُلُّ ما أعرفه أنّني أهواكي.. وهذا يكفيني»…

ردّت على تأوّهات عاشق مجنون: «ها أنتَ قد تجاوزت الأحمر.. ودخلتَ وإياي خلف خطوط العدو.. ومَنْ يدري إذا ما انكشف هوانا.. ستذبل بذورنا قبل أنْ تتبرعم أو حتى تتفتّح زهوراً.. أو قد تكبر وتكبر في دواخلنا.. وإذا ما نمت خنقتنا بعناق أغصانها.. لأنّ السعادة في عالمنا مجرّد خيال»..

وبعشق المفتون بهوى الحبيب قال: «الموت فداكِ يا منية النفس العليلة.. وحتى الخيال قمة الجمال وإياكِ.. وقد يتحوّل الخيال يوماً واقعاً تسمح به الأقدار»…

ومن نومها استفاقت الصبية المراهقة صبيحة «عيد العشاق».. متنهّدة من أجمل الأحلام وأقساها.. بفارس من وحي الخيال وقصص ألف ليلة وليلة.. ومردّدة متى يشاء الهوى وتعشق الروح رغم الجروح ؟!..