المرأة الجميلة.. مرض قاتل!

تقول احدى الدراسات العلمية المنشورة في صحيفة «ديلي تلغراف» ان المرأة الجميلة أو الرشيقة أو صاحبة الطلة الجذابة والاناقة الفائقة قد تسبب للرجل ٨ أمراض مختلفة. وتعزو سبب ذلك، الى زيادة افراز معدل «الكورتيزول» في الدم الذي يعتبر هرمون الإجهاد في الجسم.

هذا يعني بحسب الدراسة التي أجرتها جامعة فالنسيا في اسبانيا ان البقاء لمدة ٥ دقائق فقط مع إمرأة جميلة كفيل بأن يصيب «سيستام» الرجل بخلل يعطل كومبيوتر دماغه لدقائق وربما لساعات.

ومن هذه الأمراض الـ٨ أيضاً: زيادة التهور عند الرجل ما يجعله يتخذ قرارات خطيرة أو غير عقلانية يحرّكها شعور متزايد بالنشاط أو الحماس. وكذلك بروز أزمات على مستوى العلاقات الإجتماعية او داخل العمل.

فانعدام التوازن مثلاً قد يصيب الأسرة، كما أن إثارة مشاعر الغيرة وفقدان الاحساس بالطمأنينة يحولان الحياة الى مأساة حقيقية. ناهيك عن تدني مستوى أداء الرجل في العمل الذي تتواجد فيه موظفات جميلات، والسبب راجع بحسب الدراسة الى ان الرجال يستخدمون الكثير من الوظائف الدماغية في محاولة للفت انتباه زميلاتهم الجميلات، مما يُبقي القليل من هذه الوظائف للعمل.

بغض النظر عما تقوله الدراسة، فلا شك أن الجمال أصبح عملة عصرية وبطاقة عبور سهلة وسريعة لأصحابه، تفتح أمامهم الكثير من الابواب الموصدة بوجه الآخرين، خصوصا في الاعلام المرئي الذي بات يضحّي بالمعايير المهنية من أجل مجرد الشكل الخارجي. وفي لبنان خصوصاً حدّث ولا حرج عن هذه المعادلة المقلوبة.

أفكر في «الكوتا النسائية» التي يكثر الحديث عنها اليوم وأتساءل: ألسنا بحاجة أولاً إلى تخليص صورة المرأة اللبنانية من طغيان الشكل الخارجي لافساح المجال لبروز المرأة السياسية والمناضلة؟