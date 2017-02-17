شرّعوا ولا تشجبوا!

لا أظنُّ بأنّ الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام مؤخّراً حول تعذيب رجل دين لطفليه الصغيرين لم يهز مشاعر الناس، والأفظع مشاركة شقيقة هذا الرجل وابنته الكبرى في هذه الجريمة الشنعاء، فمهما كان ذنب هذين الطفلين، كيف يُعقل لرجل مسؤول أمام الله قبل البشر أنْ يقوم بتصرّف مخزٍ إلى هذه الدرجة؟، كيف لرجل يحكم بين الناس بالعدل استناداً إلى كتاب سماوي أنْ يتصرّف مع طفلين بهذه الطريقة؟، فكيف إذا كانا طفليه؟ ألم يتعلّم ويعلّم الرحمة والعدل والرأفة؟ مثله مثل ذاك «الداعشي» الذي أرسل طفلته إلى الموت، فإذا «داعش» ليست على حدودنا أو خلاياها النائمة في بعض المناطق، فإنّها في التكوين الفكري لبعض الناس، الذي يعتبر الأولاد أملاكاً خاصة يحق له أنْ يعامل معهم كما يشاء وليس كما تفرض الرسائل السماوية أو القوانين الإنسانية.

لقد أوقف الأمن هؤلاء المجرمين، لكن السؤال ماذا سيكون عقابهم بعدما سلبوا من الأطفال طفولتهم؟ أليس على لجنة حقوق الطفل أنْ تتحرّك؟، أليس على جمعيات المجتمع المدني أنْ تدّعي على هؤلاء حتى لو وكان الفاعل هو الأب؟، فلو كانت هذه الحادثة في أي بلد يحترم حقوق الإنسان أو الطفولة تُرى ماذا ستكون عقوبة هؤلاء؟ بالطبع لن يروا الطفلين من جديد، بل سيتم إعطاؤهما إلى عائلات تُحسِن تربيتهما، لذلك على المشترع اللبناني أنْ يسن القوانين التي تحمي الأطفال من أهل يمتلكون الفكر «الداعشي»، وليس الاكتفاء بالبيانات الشاجبة.