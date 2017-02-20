انتهت المشكلة: إلى متى؟

أدركتنا الأيام ونحن لم ندرك لا ساعاتها ولا أيامها.. ذهب البديع من العلاقات الاجتماعية وبقي التالف المغلّف بالمتملّق.. لا ادري ما هي اللوثة أو العدوى التي أصابت مجتمعنا.. نحن ما كنّا هكذا ولا كان هذا حال المجتمع اللبناني..

آسف إذا أصابت أي شخص أعرفه مصيبة.. رغم ان هذا الإنسان يكون سيىء الطبع والخلق.. مؤذياً لمن حوله حيثما كان.. لكنني أطلب ان يُزاح عنه كل مكروه، وألا يجرّب جزاء عمله مرّة أخرى.. لكن مثل هؤلاء لا يتعلّمون بل يتألْمون مما يحصل معهم..

عندما أصدرتُ كتابي حرب لبنان (حرب السنتين الأوّل.. باللغتين العربية والفرنسية من القطع الكبير) قلتُ في المقدّمة: «مَنْ يتعلّم يتألّم نحن هنا نسيّر الألم في النفوس علّ الجميع يتعلّمون».. لكن في رأيكم هل يتعلّم إنسان من تجاربه.. ليحسن سيرته ومساره؟.. على العكس يتولّد عنده الحقد ويتحوّل إلى وحش.. سارق.. سالب.. مهشّم للآخر أين كان حتى.. ولو لم تكن عنده معه تجربة.. وما ذلك إلا ليقول أنا هنا.. أنا موجود.. احذروا سطوتي وجبروتي!

هذه الحكاية هي مثل مما نعيشه.. لكن الكتابة في هذا الموضوع كانت وراؤها حكاية سيّدة التقيتها يوم السبت الماضي.. أعرف تفانيها في خدمة المؤسسّة التي تعمل بها.. وأعرف ما قدّمت لرب العمل وكيف فتحت له آفاقاً.. توسّع بها وتحوّل من مديونير إلى مليونير.. صحيح إنّه أكرمها في عملها وتفانيها بالفتات.. لكنه الآن بدأ بمعاملتها كأجيرة لماذا؟.. إنه نظام التطفيش حتى تترك العمل ويأتي بأنْ يقوم مقامها أحد آخر لا يعرف عنه إلا أنّه: «سي السيد»..

أخذتُ الهاتف وكلّمته.. سألته عن حاله وأحواله.. عن عمله وعن فلانة!

قال: ما عادت تعطي كما كانت.. قلتُ له: نحن نعرف بعضنا جيداً.. إبقيها في مكانها لأن تعب النّاس ومالهم كنّاس.. هل فهمت ما قصدت.. قال لك الأمر بعد الله.. وانتهت المشكلة لكن إلى متى؟!