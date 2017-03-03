في مديح النوم

ثلثُ عمر الإنسان يقضيه في النوم. هذه التجربة الحميمة التي فيها آية عظيمة من آيات الله في الكون وفي أنفسنا، تشكل مصدراً مهماً من مصادر الحياة؛ فلا حياة للكائنات بلا نوم. كما تشكل خبرة استثنائية بما يمكن أن يعنيه الموت، ذاك الإمكان الأقصى للانسان.

الكثيرُ الكثيرُ من فوائد النوم يقرّ العلم بها اليوم. وأقل ما يوصف به النوم إستناداً إلى آخر الإكتشافات الحديثة، أنه بمثابة مستشفى كامل، يدخله الإنسان كل ليلة مجاناً، بلا أي كلفة أو واسطة أو منّة من أحد، ليخرج منها (أو منه) بعد ساعات معدودات (٨ ساعات كمعدل طبيعي) شخصاً معافى بدنياً وروحياً، نشيطاً ومستعداً لمواجهة ضغوط النهار، وتحمّل مشقة المعاش.

إلى ذلك، أكدت الأبحاث العلمية أن النوم يعمل أيضاً على تنمية المواهب والمهارات وتحفيز قدرات التعلّم، عند الأطفال خصوصاً، كما أن له علاقة وثيقة بالإبداع وحسن سير الذاكرة مع تقدّم عمر الإنسان، كما تجنّبنا المحافظة على مواعيده الصحيحة، الكثير من الأمراض الخطيرة.

ولا يفوتنا أن نذكر أيضاً ما يمكن أن يوفره النوم باكراً على الفقير والمؤمن الملتزم والموظف الكادح طوال النهار، من مكابدة رغبات الليل الطويل ومتطلبات السهر سواء في المنزل أو خارجه، حيث الغلاء بات سيفاً مسموماً مسلطاً، جعل رقابَ الناس العاديين تقصرُ ليس عن الأماني فحسب، بل عن أبسط مقوّمات الصمود في الحياة والعيش بكرامة.

لكن أخطر ما في النوم، ولو بمعناه المجازي، هو عندما ينام الشعب ويغط أفراده جميعاً في سبات عميق، فيتركون حبل البلد على غاربه، تُمسك به طبقة حاكمة ومتحكّمة، لا تقيم وزناً لصوت الناس ولا كرامة لأوجاعهم، بل تعمل دائماً على إطالة ساعات نومهم، حتى إذا ما استفاقوا وجدوا أعمارهم قد انقضت!