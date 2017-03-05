قانون سويدي

صديق عراقي مقيم في السويد، أقام في بيروت لمدة طويلة ويدفعه حنينه لزيارتها من حين لآخر.

ويحمل معه من تلك البلاد ما يدعو للعجب، على سبيل المثال هذه الحادثة.

أنهى عمله، وفي طريق عودته إلى منزله مر على سوبرماركت حيث اشترى بعض التفاح، أخذ احداها وراح يقضمها وهو سائر في طريقه إلى المنزل.

أنهى قضمها في الممشى الفاصل ما بين حديقة منزله ومنزل جارته السويدية، فألقى ببقية التفاحة إلى حديقة الجارة. وما هي الا فترة بسيطة حتى قرع باب منزله وكانت الشرطة تبلغه وجوب حضوره صباح اليوم التالي إلى قسم الشرطة في المنطقة وهناك تبين انه عندما رمى بقية التفاحة إلى حديقة الجارة كان كلبها نائماً فوقعت عليه فأستفاق مذعوراً وسبب ذلك له ازعاجاً وانزعاجه سبب ازعاجاً لجارته فأبلغت الشرطة.

نظم محضر بالواقعة واعترف بأنه أخطأ واحيل إلى المحاكمة.

وهناك وبعد أسباب تخفيفية كونه غير سويدي حكم عليه القاضي بغرامة مالية توازي نصف مرتبه الشهري، مع إنذار ينص على انه في حال تكرار الازعاج سيعاد النظر بأمر اقامته.

كل ذلك لانني ازعجت الكلب!!.. يقول..

القانون حلو.. بس هالقد؟!.. قال..

قلت له: جيد اننا لسنا في السويد.

قال: لماذا؟

قلت: لكنا امضينا ايامنا في المحاكم.

وكان هناك من قدم شكوى ضد الحكومة اللبنانية لأنها ازعجت النوارس بالاصوات المرتفعة عند مكب الكوستا برافا.

يبدو انهم هناك في عالم آخر.. يهتمون لانزعاج كلب، اما ما يجري عندنا وحولنا من كوارث ومصائب فلا تزعج أحداً..