لاسن زارت اللاجئين السوريّين في سعدنايل: الاتحاد الأوروبي يثني على كرم لبنان

زارت أمس رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن مخيماً غير نظامي للاجئين السوريين في سهل العامرية في سعدنايل، لتقييم تقدم العمل في المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي ولقاء عائلات تستفيد من هذه المساعدات. وتولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنظيم هذه الزيارة.

واطلعت السفيرة لاسن على الظروف الصعبة الحالية للاجئين، لاسيما مع حلول فصل الشتاء، مع التركيز بصورة خاصة على الحصول على الخدمات السكنية والمعيشية والتعليم.

وشددت السفيرة لاسن على «أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تعزيز جهوده الآيلة إلى دعم لبنان وقد خصص منذ مؤتمر لندن في شباط الماضي 361 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الطارئة للاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، ويرفع هذا قيمة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان منذ عام 2012 للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية إلى أكثر من مليار يورو».

وأضافت: «نحن هنا للتذكير بأن هناك أشخاصاً يطلبون اللجوء في لبنان بعدما فقدوا كل شيء تقريباً وبأن هناك لبنانيين يستضيفونهم بكرم وحسن وفادة مذهلين»، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي يثني على كرم لبنان ويقر بالعبء الثقيل الذي خلفته هذه الأزمة، وقد حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء موارد ضخمة للوقوف إلى جانبه ومساعدته على حماية نسيجه من التحديات المعقدة التي سببتها أزمة اللاجئين. وفي فترة الأعياد هذه، يجب ألا ننسى بأن هناك الكثير من اللاجئين الذين يعيشون في ظروف قاسية وبأن لبنان يكافح من أجل الاستمرار في مواجهة هذا التحدي. لذلك فإن الاتحاد الأوروبي هو اليوم الجهة المانحة الأولى في إطار الاستجابة الدولية وهو يركز على السواء على المساعدات الإنسانية للاجئين وعلى الدعم الطويل الأمد للمجتمعات اللبنانية المضيفة، فضلاً عن دعم البنى التحتية للبنان كالمدارس والمستشفيات والمياه والنفايات».