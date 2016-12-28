“الجماعة” أحيت المولد في العرقوب

الهبارية – حسين حديفة:

أقامت “الجماعة الإسلامية” في منطقة العرقوب احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أحيته فرقة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في قاعة مسجد الناصر صلاح الدين في الهبارية، مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي وفد من مشايخ المجلس المذهبي الدرزي، ممثل للمطران الياس كفوري، أمين عام الجماعة في لبنان عزام الأيوبي، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في حاصبيا مرجعيون شفيق علوان، رئيسي اتحادي بلديات العرقوب والحاصباني محمد صعب وسامي الصفدي وحشد من الفعاليات السياسية الحزية الاجتماعية والدينية .

وألقى الأيوبي كلمة قال فيها:”إن ما يحصل في محيطنا العربي لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي، ونحن في “الجماعة الإسلامية” نقول بكل وضوح ومن منطقة العرقوب بالذات، إن عدونا الاول هو الكيان الاسرائيلي، ولا يلتفتن احد من اخواننا في كل مكان وتحديدا من من هذه البوابة الى نداءات فتنة هنا او هناك، ولن نسمح في لحظة من اللحظات ان نكون جزءا من حالة الاستنزاف لكي يفرح العدو الاسرائيلي، وستبقى اعيننا وبنادقنا وسواعدنا باتجاهه، وسيكون في يوم من الايام وضوح لدى من غابت عنهم الصورة، وسنسعى الى ازالة الغشاوة عن اعينهم ، لاننا نريد ان تكون كل مقدرات الامة في طريق تحرير ارضنا بدءاً من مزارع شبعا وصولا الى المسجد الاقصى وكل فلسطين”.

وختم الاحتفال بكلمة المفتي حسن دلي الذي هنأ اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بذكرى المولد النبوي الشريف وبعيد الميلاد المجيد، مطالبا “بمعاقبة المسيئين الى الاسلام والمتطاولين على سيد البشر الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم”، ومشددا على “ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية باعتبارها السند الوحيد في تامين الهدوء والاستقرار لجميع اللبنانيين”.