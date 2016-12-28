“اليونيفيل” التقت إعلاميي المنطقة

ابل السقي- جورج نهرا:

التقى قائد القطاع الشرقي في “اليونيفل” الجنرال أرولدو لاثارو أمس، الإعلاميين في منطقة مرجعيون وحاصبيا في قاعدة “ميغيل دي ثربانتس” في ابل السقي، في حضور عدد من الضباط .

وألقى الجنرال لاثارو كلمة نوه فيها “بعمل الإعلاميين والعلاقة الجيدة التي تربطهم مع عناصر الكتيبة”، قائلاً: “إن عملكم يعتبر عاملا اساسيا ومهما بالنسبة لنا جميعا، لأن مهمة “اليونيفيل” هي إلزام جميع قواتها المشتركة تحقيق السلام والاستقرار في الجزء الجنوبي من لبنان، وهذا هو هدفنا الأسمى الذي نعمل من اجل تحقيقه في هذه البلاد الجميلة”، مؤكدا “ان معلوماتكم الدقيقة والموثوق منها حول نشاطاتنا ونوايانا تعتبر مساهمة لتحقيق مهمتنا”.

وتابع:”من المهم جدا ان يفهم المجتمع اللبناني طبيعة مهمتنا وسبب تواجدنا هنا وطرق واساليب اعمالنا المهمة، ونزاهتنا في عدم التحيز لجهة دون اخرى واحترامنا وتقديرنا لكل فرد من الشعب اللبناني الذي رحب بوجودنا في جنوب لبنان بكل حب وصدق. واود ان اظهر التزامنا بالمحافظة على هذه العلاقة التي تربطنا بكل السبل من خلال صراحتنا وشفافية التعاون المباشر والعلاقة الطيبة مع كل واحد منكم وذلك لتسهيل عملكم الذي يعود علينا جميعا بالمنفعة”.

وشكرت الزميلة رونيت ضاهر، باسم الاعلاميين، لاثارو على دعوته، منوهة بـ”حسن العلاقة والتعاون مع كل الفرق الاسبانية”.

وفي الختام قدمت ضاهر والزميل روجيه نهرا كتابهما “قضاء مرجعيون، بلدات وبلديات”، إلى الجنرال لاثارو.