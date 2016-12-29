الدفاع المدني: مهمات انقاذ واسعاف واخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق:

* منازل: الروضة – الجية وسحب جثتين – الرميلة – الجميلية – دير الزهراني.

* سيارات: كفرعبيدا – شاحنة في غزة.

* مؤسسات: داخل متجر في الرشيدية – داخل كاراج لتصليح السيارات في الشويفات.

– حوادث سير: القليلة ونقل جريح الى المستشفى اللبناني الإيطالي.

– نقل وإسعاف: (4) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطنين وسحب سيارات عالقة بسبب تراكم الثلوج في (فالوغا – ضهر البيدر).

– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة خلال حفل ميلادي على مسرح قصر الأونيسكو.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.