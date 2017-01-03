إخماد حريق طال خيمتين وحافلة في مجدل عنجر

أفادت المديرية العامّة للدفاع المدني بأن عناصرها عملت بتاريخ 3/1/2017 عند الساعة 9:00 صباحاً على إخماد حريق شبَّ داخل خيمتين وامتد إلى حافلة لنقل البضائع في مجدل عنجر.

وعملت العناصر جاهدةً على محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها إلى الخيم المجاورة لرقعة الحريق. واقتصرت الأضرار على الماديات.