اتفاق فلسطيني على تشكيل لجنة تحقيق بالاغتيالات في عين الحلوة

قررت “اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا” في لبنان التي عقدت اجتماعا طارئاً في مقر “القوة الأمنية المشتركة” في منطقة “بستان القدس” في مخيم عين الحلوة، نشر “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في الأماكن التي شهدت أحداثاً أمنية والتي كانت مسرحاً للاشتباكات الأخيرة، إضافة إلى المناطق التي تعيش توتراً امنياً لطمأنة الأهالي، في خطوة من شأنها المساهمة باستتباب الأمن والاستقرار في المخيم.

كما قررت اللجنة، بدء التحقيق فوراً مع المشتبه بهم الذين جرى توقيفهم، في جريمة اغتيال سامر حميد الملقب “نجمة” ومحمود صالح، على أن يتم العمل على توقيف قتلة إبراهيم منصور وباقي الجناة في عمليات الاغتيال السابقة.

وطلبت من وكالة “الأونروا” إعادة فتح كافة مؤسساتها التربوية والاجتماعية الخدماتية في المخيم كي تنتظم دورة الحياة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لتثبيت الأمن والاستقرار ومعالجة أي خرق أو تطور.

كما أصدرت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا بياناً أعلنت فيه أنها بعد متابعة الإجراءات والخطوات الضرورية لإعادة الاستقرار الأمني لمخيم عين الحلوة، وإعادة دورة الحياة فيه إلى طبيعتها،بعد الأحداث الأمنية الأليمة التي حصلت فيه خلال الأسبوعين الماضيين، وأودت بحياة عدد من أبناء المخيم، قررت التالي:

1- تكليف لجنة التحقيق المختصة التابعة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، بالتحقيق مع المشتبه بهم بقضية اغتيال “سامر حميد ومحمود صالح” الذين تم الإعلان عن توقيفهم ابتداءً من اليوم،على أن تفتح تحقيق بقضية اغتيال إبراهيم منصور، وتوقيف كل من يشتبه به بعملية الاغتيال،على قاعدة عدم إغفال عمليات الاغتيال وجرائم القتل التي حصلت سابقاً في المخيم.

2- انتشار عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في كافة الأماكن التي شكلت مسرحاً للأحداث والتوترات الأمنية في المخيم، وذلك ابتداءً من أمس الأربعاء.

3- استمرار لقاءات اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا مفتوحة لمتابعة كافة الخطوات والإجراءات التي تم التوافق عليها.

4- بناءً لما ذكر،واستناداً لتمسك وإصرار جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على بذل كل الجهود من أجل إعادة الاستقرار الأمني لمخيم عين الحلوة، فإننا في اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، ندعو وكالة “الأونروا” إلى فتح أبواب المدارس أمام طلابنا في المخيم ابتداء من يوم غداً الخميس، لمواصلة مسيرتهم التعليمية.