اطلاق فعاليات معرض خيرات أرضنا بالنبطية

النبطية – “اللـواء”:

عقد رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل مؤتمرا صحفيا في “التوتانغو” في النبطية، أعلن فيه عن فاعليات “معرض خيرات أرضنا”، والذي يفتتح بعد ظهرالجمعة المقبل برعاية امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، وهو من تنظيم بلدية النبطية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة جهاد البناء الانمائية حيث سيقام في مبنى سوق النبطية المركزي للخضار والفاكهة والمونة البلدية في المدينة، وهو يضم المنتوجات الزراعية البلدية والحرفية والمونة البلدية والزراعات العضوية.

وقال كحيل: “نطلق اليوم مع بداية العام 2017 فعاليات معرض خيرات أرضنا، هذا المعرض للمنتوجات الزراعية البلدية والمونة والزراعات العضوية والاشغال اليدوية والحرفية”، لافتاً إلى أنه “يتخلل المعرض ندوات ارشادية توجيهية متنوعة حول التوضيب والعناية بالاشجار المثمرة وسلامة الغذاء والتسويق، وان أهداف المعرض اولا تنشيط الحركة الاقتصادية وتحديدا الزراعية والحركة التعاونية في المدينة والمنطقة وتقريب المسافات بين المنتج والمستهلك والمساعدة على تصريف انتاج التعاونيات الزراعية وصغار المزارعين، والتشجيع على الانتاج البلدي المحلي وتشجيع الانتاج الزراعي العضوي، هي اهداف ستنشط وتحرك السوق المركزي في مدينة النبطية وهو يلعب دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد المحلي”.

وأوضح أنه “سيشارك في هذا المعرض 30 تعاونية وأشخاص ايضا يقومون بالانتاج المحلي ليس ضمن تعاونية انما مؤسسة ونقابة بائعي الخضار والفاكهة ستشارك في المعرض”.