اعتصام “خميس الأسرى الـ 113” في بيروت

أُقيم اعتصام “خميس الأسرى الـ113” أمام مقر “الصليب الأحمر الدولي” في بيروت، تضامناً مع أسرى حركة “فتح”، ومع كل الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال، في الذكرى الـ52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وتحية لروح المطران الأسير هيلاريون كبوجي، بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.

شارك في الاعتصام عدد من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية، وشدّد منسق “اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال” المحامي عمر زين على “استمرار سلطات الإحتلال الصهيوني بتجديد الاعتقال الاداري، وآخرها كان للاسير عبدالله عبد الحفيظ للمرة الرابعة دون رادع او رقيب او حسيب وان مذكرات القاء القبض على الاسرى المحررين تصدر الواحدة تلو الاخرى وكان آخرهم كايد محمود ابو شهاب بدون اي جرم او مخالفة او سبب، مما يشكل ذلك فاشية واضحة وعنصرية تجاوزت العنصريات التي عرفها العالم سابقاً”.

وأضاف: “في الشهر الفائت لم ننس الاسير الشهيد المحرر سمير القنطار فأحيينا ذكراه لنذكر العالم ببطل من لبنان تحدى العدو الصهيوني .. ومازال أسرى حركة “فتح” ومعهم كلّ الأسرى الابطال يعانون أشدّ المعاناة داخل المعتقلات من عزل وتكبيل وعدم الرعاية الصحية ومن المداهمات المفاجئة وسوى ذلك من ارتكابات، وكلها افعال جرمية تشكل مخالفة واضحة للإتفاقيات والمعاهدات الدولية وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الخاضعة لسلطات الإحتلال، دون مساءلة او خوف من المجتمع الدولي الساكت عن جرائمهم، وكان آخرها ايضا اقتحام سجن نفحه واصابة عدد كبير من الأسرى بفعل من قوات القمع الصهيونية، والحكم على الطفلين شادي فراح واحمد الزعتري من محكمة الاحتلال المركزية بالسجن عامين، ورفض الإحتلال الإفراج عن عميد الاسرى نائل البرغوتي بعد طلب نيابة الاحتلال تفعيل حكمه السابق قبل الافراج عنه في صفقة “وفاء الاحرار” وتسعير حملة اعتقالات ليلية ومنها التركيز على مناطق وبيوت الشهداء والاسرى المحررين وعلى النساء أيضاً، وهذا بالاضافة للاحكام الجائرة التي تصدر بحق القاصرين وكان آخرها المقدسية القاصرة مرح باكير التي صدر بحقها حكم بالامس وذلك بالسجن ثماني سنوات ونصف وتغريمها 80,000 ألف شيكل وهي لم ترتكب اي جرم او مخالفة”.

وسلّم وفد من المشاركين المذكرة إلى مندوبة “الصليب الأحمر الدولي” يارا خواجه.