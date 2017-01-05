مهمات الدفاع المدني في ال24ساعة الأخيرة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني

في وزارة الداخلية والبلديات في 5-1-2017 البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق:

منازل: الطيّونة – حارة حريك – النبي شيت -عين الزيت (عكّار) – غرفة عمّال سوريين في زوق مكايل.

سيارات: النقّاش – سحمر – سهيلة.

كهرباء: غرفة كهرباء في الباروك – مولّد في الورهانية – محوّل في كفرشيما.

– حوادث سير: عائشة بكّار ونقل مصاب سوري الجنسية إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – نهر الموت ونقل جريح

إلى مستشفى الأرز – حدشيت ونقل مصاب إلى المستشفى – الصفير ونقل مصاب إلى المستشفى –

أوتوستراد المطار ونقل مصاب إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ: -إنقاذ مواطنين وسحب سيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق صنّين.

– إعادة فتح طرقات قُطِعت بسبب تراكم الثلوج في كل من: (فاريا-فقرا – عيون السّيمان).

– فتح باب منزل في ضبيه.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.