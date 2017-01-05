مهمات الدفاع المدني في ال24ساعة الأخيرة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني
في وزارة الداخلية والبلديات في 5-1-2017 البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق:
- منازل: الطيّونة – حارة حريك – النبي شيت -عين الزيت (عكّار) – غرفة عمّال سوريين في زوق مكايل.
- سيارات: النقّاش – سحمر – سهيلة.
- كهرباء: غرفة كهرباء في الباروك – مولّد في الورهانية – محوّل في كفرشيما.
– حوادث سير: عائشة بكّار ونقل مصاب سوري الجنسية إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – نهر الموت ونقل جريح
إلى مستشفى الأرز – حدشيت ونقل مصاب إلى المستشفى – الصفير ونقل مصاب إلى المستشفى –
أوتوستراد المطار ونقل مصاب إلى المستشفى.
– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ: -إنقاذ مواطنين وسحب سيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق صنّين.
– إعادة فتح طرقات قُطِعت بسبب تراكم الثلوج في كل من: (فاريا-فقرا – عيون السّيمان).
– فتح باب منزل في ضبيه.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.