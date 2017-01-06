الحريري التقت ضو وشحادة والسعودي ووفدا من شبعا

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة لعرض الأوضاع العامة في البلاد الى جانب الوضعين الأمني والحياتي في مدينة صيدا ومنطقتها، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي تابعت معه سير العمل في عدد من مشاريع مدينة صيدا.

واستقبلت أيضا وفدا من بلدة شبعا وآل صعب ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ورئيس اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية شبعا محمد صعب شكر لها مواساتها العائلة والبلدة بوفاة والد العميد صعب علي يوسف صعب.