«شباب المشاريع» تشارك في «منتدى الشباب العربي الإفريقي»

شاركت جمعية «شباب المشاريع» بوفد ضم رئيس الجمعية الدكتور محمود دعبول والدكتور باسم صيداني، في «منتدى الشباب العربي الإفريقي الثامن» تحت عنوان «الحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن التغيّرات المناخية»، الذي نظّمه «الاتحاد العربي للشباب والبيئة» في مصر، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة»، وذلك بمشاركة وفود من دول عربية وإفريقية، في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 كانون الأول الماضي.

افتتح الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور ممدوح رشوان الجلسة في مقر جامعة الدول العربية بكلمة تناول فيها «التغيّرات المناخية على مر العصور والآثار الاقتصادية الناجمة عنها، وبعض مقرّرات مؤتمر الأطراف الذي عقد في مدينة مراكش المغربية»، كما ألقيت كلمات عدة لخبراء وأساتذة وباحثين.

بعد ذلك انتقل المشاركون في المنتدى إلى مدينة الأقصر، حيث عقدت جلسات وورش العمل وأقيمت محاضرات علمية.

ودعا الدكتور دعبول إلى «إعداد برامج للوعي البيئي والتدريب في المدن والأحياء والقرى حول حل الأزمات والكوارث بالتعاون مع الخبراء والباحثين والأجهزة المتخصصة والهيئات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني».