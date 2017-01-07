اللواء ابراهيم: اتفاق الطائف لا يزال قابلا للحياة والارهاب بدأ ينحسر

رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان انتخاب رئيس للجمهورية “انهى وجود دولة بلا رأس وعزز الاستقرار”. ولاحظ ان “اكتمال المؤسسات الدستورية والامن شرطان متلازمان ولازمان”، متحدثا عن “المزيد من التطور الاداري والامني في السنة الجديدة، لا سيما في مكافحة الارهاب التكفيري والخطر الاسرائيلي”. ولفت الى ان اطلاق جواز السفر البيومتري شكل “خطوة تعزز الثقة به وبسلامته في كل العالم”.

ولاحظ اللواء ابراهيم في افتتاحية العدد الاربعون من مجلة “الامن العام” ان اتفاق الطائف “لا يزال قابلا للحياة ويتماشى مع حاجاتنا”، داعيا الى تطبيقه “بعد توفير تفسير موحد لكل بنوده”. ولفت الى “حجم ما القى النزوح السوري علينا من اعباء امنية واجتماعية، الا ان هذا الوجود مضبوط، والامن العام تحمل الاعباء التي القيت عليه في ظل ارتفاع عدد المقيمين على الاراضي اللبنانية الى النصف في اشهر، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمؤسسات والبلديات”.

في الشأن الاقليمي، عبّر اللواء ابراهيم عن اعتقاده بأن الارهاب “بدأ بالانحسار نتيجة تفهم العالم مخاطره على مجتمعاتهم”، قائلا ان خريطة المنطقة “لن تتغير على المستوى الجيوـ سياسي، وان حدود الدول باقية كما كانت قبل ظهور الارهاب”.

وفي العدد، وهو الاول في السنة الجديدة، تحقيق عن انجازات الامن العام في خطوات التطوير والتحديث لعام 2016، الى تحقيقات عن حكومة العهد الأولى حكومة استعادة قواعد التوازن والميثاقية والأحجام، بينما يتحدث النائبان السابقان ادمون رزق وعمر مسيكة عن أعراف ما قبل اتفاق الطائف وما بعده. الى تحقيق عن القصر الجمهوري بعد استعادته نشاطه مع انتخاب رئيس للدولة. ويتحدث رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه محمد قباني عن اعمالها ومراقبتها اعمال الوزارة، مؤكداً ان اللجنة لا تملك جهازاً تنفيذياً لمراقبة المشاريع.

في العدد تقريران عن احداث العالم في سنة احدهما عن الانتخابات الرئاسية في فرنسا السنة الجارية واي “ترامب” سينجم عنها وما ينتظر الشرق الاوسط في 2017، اضافة الى تحقيقات عن مؤتمر اطلاق “مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام”، وتوقيع مذكرة تفاهم برعاية الاتحاد الاوروبي حول برنامج المعلوماتية للحدود، ومؤتمر “امن وثائق السفر” الذي انعقد في بيروت لمكافحة التزوير والهجرة غير الشرعية.

في العدد كذلك تحقيقات عن مركز امن عام تبنين الاقليمي وعن ازمة النفايات التي اصبحت كارثة كما يقول رئيس حزب البيئة العالمي ضوميط كامل، اضافة الى تحقيقين عن السرية المصرفية وعن كتاب “نهوض لبنان، نحو دولة الانماء” ومقابلتين مع الكاتبين التلفزيونيين والمسرحيين انطوان غندور وفارس يواكيم، والاحداث الرياضية في السنة المنصرمة، الى الابواب الدائمة: احصاءات الشهر والوثائق المزورة والثقافة والاصدارات والفنون والتغذية والرياضة والتسلية.