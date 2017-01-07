المطران بسترس في قداس الغطاس: الوصول الى الله هو حلم البشرية

أشار متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران كيرلس بسترس الى ان “الوصول الى الله هو حلم البشرية منذ بدايتها، هذا ما يصوره سفر التكوين بقوله ان آدم أراد ان يصير إلها “من دون الله”، فخاب أمله، وكل ما حصل عليه هو انه اكتشف عريه. لذلك صار ابن الله انسانا ليجعل من كل انسان ابنا لله، ويلبسنا مجده”، لافتا الى انه “لا سبيل للناس للوصول الى التأله إلا بواسطة ابن الله، الذي هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر، لكونه من الله ومن البشر في الوقت عينه، وكل من يؤمن بان يسوع هو المسيح ابن الله يعتمد كما اعتمد المسيح ليصير به ومعه ابن الله”.

وخلال غطته في قداس عيد الغطاس في كنيسة مار يوحنا فم الذهب في المطرانية، لفت الى انه “في سائر الاديان ثمة طقوس مختلفة للوصول الى الله، اما في المسيحية فالله نفسه أتى إلينا في شخص ابنه وكلمته يسوع المسيح”، مشيرا الى ان “ان مجيء الله إلينا في شخص ابنه وكلمته يسوع المسيح هو ما يدعوه الانجيل “الملكوت”، الذي يعني ملك الله في قلوب البشر من خلال اتحادهم بالمسيح.”

وأكد ان “أمنياتنا لهذه السنة الجديدة ان ينتشر نور المسيح في العالم كله، ويمتلىء الناس من الروح القدس ويثمروا ثماره، ليكون لنا على هذه الارض بعض أيام السماء”