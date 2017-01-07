بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

تفتقد اليوم الطبقة العاملة في لبنان مناضلا” صلبا” دافع وناضل من اجل وطن حر وشعب سعيد

مناضلا” من مدرسة القائد المعلم كمال جنبلاط ورفيق درب الياس البواري والياس الهبر وحسيب عبد الجواد وانطوان بشارة وغيرهم من المناضلين الذين افتقدتهم الحركة النقابية في لبنان والعالم العربي

لقد كان ابو شوقي مناضلا” وقاد مع غيره في قيادة الاتحاد الوطني لنقابات من موقعه كنائب للرئبس مسيرة نضالية طويلة دفاعا” عن العمال والطبقة العاملة .

واليوم نفتقد ابو شوقي وفي وقت مازال العمال والطبقة العاملة بأمس الحاجة لامثاله في النضال والتضحية دفاعا” عن لقمة العيش بعدما دجنت الحركة النقابية فضاعت حقوق العمال والمكتسبات التي تم تحقيقها سابقا” بنضالات الاتحاد الوطني وقيادته وكان من اساسها القائد النقابي المرحوم ابو شوقي .

ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يتقدم باحر التعازي من عائلة الفقيد ومن قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومن كافة العمال بفقدان المناضل المرحوم سليمان خطار الباشا (ابو شوقي )

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان