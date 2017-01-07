مهمات الدفاع المدني خلال الساعات الـ48 الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني

في وزارة الداخلية والبلديات في 7-1-2017 البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ48 الماضية،من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

منازل : صور – القرنة (عكار) وإنقاذ طفلة – برج حمود – الدكوانة – صربا وإنقاذ مواطن – قليا (البقاع) –

حارة حريك – حاروف – ضبية – زحلة – حلبا – جديدة مرجعيون.

سيارات : فاريّا – العبّاسية – شاحنة في النبعة – كفرشيما – الغينة – مراح شديد – الدامور.

مؤسسات: داخون مطعم في كلّ من : ذوق مكايل، سد البوشرية – غرفة عمّال داخل منشرة في برج حمود – داخل

فرن في الدامور – داخل معهد في البترون.

كهرباء : غرفة كهرباء في برمّانا – محوّل في قبعيت – مولّد في صيدا – عمود في حارة حريك.

مختلف : داخل خيم للنازحين السوريين في الرميلة.

– حوادث سير : أوتوستراد المطار ونقل جريح إلى مستشفى الرسول الأعظم – العبودية وسحب قتيل وأربعة جرحى ونقل القتيل

وأحد الجرحى إلى مستشفى معن اليوسف في في حلبا.

– نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : فتح طرقات قُطعت بسبب تراكم الثلوج في ترشيش – سحب زورق صيد معطّل على متنه شخصين مقابل

شاطىء الجيّة ونقله إلى ميناء الجيّة.

– حماية مدنية : تأمين السلامة خلال الإحتفال بعيد الغطاس في القبيّات.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.