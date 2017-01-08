عشاء تكريمي لأطباء أسنان حركة «أمل»

صور – جمال خليل:

أقامت دائرة أطباء الأسنان في حركة «أمل» – قسم جبل عامل، حفل عشاء تكريمي في أوتيل بلاتينيوم – صور، على شرف الاطباء الجدد المنتسبين للدائرة، وذلك في حضور مسؤول مكتب المهن الحرّة المركزي في حركة «أمل» المهندس سامر عاصي، المسؤول التنظيمي لحركة «أمل» إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، رئيس تجمّع اطباء الاسنان في صور الدكتور ابراهيم الحسيني وعضو نقابة اطباء الاسنان الدكتور حسن علول، اضافة الى نقابيين واطباء المهنة.

بداية، كلمة ترحيبية بإسم دائرة أطباء الاسنان في حركة «أمل» – قسم جبل عامل ألقاها الدكتور فرحات فرحات، شكر فيها الحضور، وجدّد فيها التزام حركة «أمل» البقاء في خدمة المحرومين.

ثم ألقى مسؤول مكتب المهن الحرة المركزي المهندس سامر عاصي كلمة شدّد فيها على العمل النقابي ضمن الأطر الجماعية التي من خلالها تتحقق الاهداف، مباركاً للمنتسبين الجدد الى دائرة أطباء الأسنان، وواضعاً كل الامكانيات في خدمة المهنة.

وتطرّق عاصي الى الشأن السياسي، لاسيما ما يتعلق بقانون الانتخاب، داعياً الى اقرار قانون عصري للانتخابات يكون فيه لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، واذا لم يكن بالامكان ذلك فلتكن دوائر موسّعة على أساس النسبية حتى يتسنى اخراج لبنان من الحالة الطائفية البغيضة ونكون بذلك قدمنا نموذجاً حضارياً للبنانيين.