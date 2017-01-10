“رينه معوض” دشّنت مشروعاً لجمع وفرز النفايات

تم أمس تدشين مشروع “جمع النفايات وفرزها” ضمن برنامج “المساعدة الطارئة في المياه والصرف الصحي للنازحين السوريين والسكان في طرابلس”، المنفّذ من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالشراكة مع مؤسّسة رينه معوض، وبالتعاون مع بلدية راسنحاش – قضاء البترون.

وقال رئيس الجمعية نبيل معوض: “هدفت مؤسسة رينه معوض الى المحافظة على الانسان وقيمه، وتأمين حياة كريمة له من دون تمييز لطائفته وانتمائه المناطقي أو الجغرافي. ولتحقيق ذلك نفذت مشاريع انمائية منذ الـ1991 في كل لبنان لخدمة هذا الانسان من دون تمييز بين منطقة وأخرى”.

وأضاف: “نضع يدنا مع المجتمع المدني ومع البلديات لتحقيق هذه المشاريع من خلال الشراكة مع المجتمع ومن حاجاته، وأهمية هذا المشروع أنه يأتي نتيجة التعاون بين المجتمع المدني والبلدية والمانحين ومؤسسة رينه معوض”.

من جهته، قال رئيس بلدية راسنحاش: “بعد ما أصبح هذا المشروع مسؤوليتنا كمجلس بلدي ومجتمع محلي فإننا سنسعى الى العمل على انجاح هذا المشروع”.