سعد يلتقي “الكشاف العربي”: لانخرط الشباب في العمل التطوّعي

صيدا – ثريا حسن زعيتر:

قام وفد من “جمعية الكشاف العربي” – فوج الدفاع المدني، بزيارة أمين عام “التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور اسامة سعد في مكتبه بصيدا، وضم الوفد: الدكتور خالد الكردي، ثناء الظريف وعبد المصري، قائد فوج الدفاع المدني ممدوح الكردي وقادة فرق الاسعاف والانقاذ والاطفاء في الفوج.

وقدّم الوفد إلى الدكتور سعد التهاني لمناسبة قدوم العام الجديد، كما وضعه في ضوء نشاطات الجمعية وخطة عملها لهذا العام، إضافة إلى انشطة فوج الدفاع المدني التي تهدف لخدمة المجتمع وتنميته.

وقد اثنى سعد على جهود ونشاطات “الكشاف العربي”، مشدّداً على “أهمية العمل التطوعي وانخراط الشباب في العمل الاجتماعي والانساني، كون هناك مسؤولية على عاتق الشباب في بناء الوطن وتقدمه”.