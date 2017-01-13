اعتصام في صيدا لأهالي الموقوفين المحكومين في ملف أحداث عبرا

نفذ أهالي الموقوفين في ملف أحداث عبرا اعتصاما في مسجد الزعتري في صيدا للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم.

من جهته، لفت نائب رئيس “هيئة علماء المسلمين” في لبنان الشيخ خالد العارفي إلى أن “هذه الاحكام لا تنسجم اطلاقا مع المناخ المحلي في لبنان والاقليمي والدولي، هذه المناخات التي تسعى الى مصالحات، لذلك نحن نطلب العدالة وندعو الدولة الى الانصاف واعادة النظر في الأحكام”.