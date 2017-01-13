الدفاع المدني: مهمات انقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

– أعشاب : الكفاءات.

– منازل : عين السنديانة – بدنايل – منور مبنى سكني في طبرجا – بزال.

– سيارات : عين السنديانة – جبيل.

– مؤسسات : داخل فرن في الليلكي.

– كهرباء : محول في الأشرفية.

– نفايات : زوق مصبح.

– حوادث سير :الرملة البيضاء ونقل جريح إلى مستشفى الزهراء -الكسليك ونقل جريحة إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.

– نقل وإسعاف : (7) حالات طارئة- نقل جثّة مواطن من الجمهور إلى مستشفى بعبدا الحكومي، وأخرى من مزرعة يشوع إلى مستشفى سرحال.

– إغاثة وإنقاذ : سقوط مصعد داخل مدرسة في البربير ونقل خمس تلميذات من داخل مقصورة المصعد إلى مستشفى المقاصد للمعالجة من إصابات طفيفة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.