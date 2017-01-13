قمر الدين عرض مشكلة الحفريات وازدحام السير شرطة بلدية طرابلس أزالت المخالفات بالمدينة

عقد رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين في مكتبه بالقصر البلدي، اجتماعا لمتابعة أعمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية المموّلة من قِبل مجلس الإنماء والإعمار، حضره رئيس اللجنة الهندسية في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، ممثّلون عن مصلحة الهندسة في البلدية والاستشاري شركة خطيب وعلمي والمتعهد شركة جهاد العرب والدبوسي.

وقال جبلاوي بعد الاجتماع: “تم التباحث حول تأثير الحفريات في أكثر من منطقة على ازدحام السير والحاق الضرر بالمواطنين وسياراتهم، كما تم البحث حول ضرورة استكمال مشاريع ابي سمراء، اضافة الى تسريع وتيرة العمل في مختلف المناطق ليصبح دوام العمل نهاري وليلي”.

من جهته، طلب قمر الدين “ضرورة الحصول على برنامج زمني للاعمال ليصار الى اتخاذ الإجراءات المناسبة مسبقا لتجنب ازدحام السير”.

كذلك، استقبل قمر الدين وفداً من هيئة الاسعاف الشعبي في طرابلس برئاسة المحامي عبد الناصر المصري، قدّم دعوة لرئيس البلدية لحضور حفل العشاء السنوي الذي تنظمه الهيئة مطلع شباط المقبل.

وأكد قمر الدين “احترامه للهيئة ودورها الانساني الذي يساعد في التخفيف من معاناة الاهالي ويسد ثغرة في المجال الطبي والدوائي”، لافتاً إلى “أهمية دور المؤسسات الأهلية التي يجب أن يقدم لها كل الدعم والرعاية وخصوصا تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي”.

من جهة أخرى، أزالت عناصر شرطة بلدية طرابلس كل العوائق الحديدية ولوحات الاعلانات المخالفة على الارصفة والاملاك العامة والخاصة في منطقة المطران ومحيطها في طرابلس، تنفيذا لقرار المجلس البلدي القاضي بإزالة التعديات على الاملاك العامة ضمن خطة مدروسة، وبالتنسيق مع القوى الامنية من جيش قوى الامن الداخلي.