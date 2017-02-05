«أمل» أحيت ذكرى حسن قصير  في دير قانون النهر

دير قانون النهر- جمال خليل:

أحيت حركة «أمل»، الذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير «فتى عامل» وشهداء بلدة دير قانون النهر، بمهرجان سياسي في النادي الحسيني للبلدة، تقدم حضوره وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، النواب: علي خريس، عبد المجيد صالح، علي بزي وهاني قبيسي، رئيس المكتب السياسي في حركة «أمل» جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، مفتى صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، مسؤول الحركة في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، نائب القائد العام لكشافة الرسالة الاسلامية حسين عجمي، وحشد من أعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفذية في الحركة، ممثلي أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وشخصيات.

بعد عرض فيلم عن العملية الاستشهادية وخطاب بصوت الاستشهادي حسن قصير ومقطع من خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن فيه عن العملية، ألقى كلمة حركة «أمل» عضو المكتب السياسي النائب علي خريس، فقال: «أثبتت المقاومة بفعل عملها الميداني أن قوة لبنان بمقاومته، وأن حصن الجنوب والوطن سلاح المقاومين الشرفاء»، وأكد رفض «التمديد ولقانون الستين وللفراغ».

سبقت المهرجان مسيرة كشفية حاشدة لكشافة الرسالة الاسلامية جابت شوارع البلدة.