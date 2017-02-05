«الجماعة» استقبلت وفوداً صيداوية

صيدا – سامر زعيتر:

استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لـ «لجماعة الاسلامية» في لبنان الدكتور بسام حمود في مركز «الجماعة» في صيدا وفد «رابطة آل القبرصلي» الذي سلمه دعوة للمشاركة بإطلاق اسم الشهيد نزيه القبرصلي على أحد شوارع مدينة صيدا.

وكانت مناسبة تم فيها الحديث عن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والحياتية في صيدا. ومن ناحية ثانية استقبل الدكتور حمود وفداً يمثل العمال في مسلخ صيدا، حيث شرحوا له ظروف عملهم وبعض المعوّقات التي يواجهونها، ووعدهم بمتابعة هذه القضية مع رئيس بلدية صيدا في الأيام القادمة.

في السياق، اعتبر الدكتور حمود، أن «معظم الأطراف السياسية الفاعلة تسعى إلى تحقيق إنجاز على مستوى قانون الانتخابات، يحقق لها مكاسب ويتلاءم مع مصالحها الحزبية». وأكد حمود أن «الجماعة الإسلامية ترى أن قانون الانتخاب الأقرب إلى العدالة في لبنان هو القانون النسبي وفق الدائرة الواحدة الموسعة لأنه يؤمّن التمثيل العادل لجميع اللبنانيين، أو أي قانون يكون قريباً لهذا القانون النسبي، نظراً للواقع اللبناني والتقسيمات الطائفية والمذهبية».

وأكد أن «الخطة الأمنية موجودة في مناطق دون غيرها، لكن مبدأ المواطنة يفترض تعامل الدولة مع مواطنيها على أساس العدل والمساواة من دون تمييز أو استنسابية».