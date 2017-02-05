«الشيوعي» تظاهر مطالباً بقانون انتخابي جديد

نفذ «الحزب الشيوعي اللبناني» تظاهرة شارك فيها عدد من النقابيين والشيوعيين وأفراد من مؤسسات المجتمع المدني، من أمام تقاطع مار مخايل النهر وصولا إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، رفضا «لسياسة التهميش التي تعتمدها السلطة منذ سنتين»، وللمطالبة بـ«إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية واعتماد الدائرة الواحدة»، إضافة إلى العديد من الشعارات واللافتات التي يرفعها المشاركون في التظاهرة كفرض الضريبة التصاعدية على أصحاب الثروات والعقارات.

وألقى الأمين العام للحزب حنا غريب كلمة قال فيها: «من أجل دولة وطنية ديموقراطية مقاومة، من اجل النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة ، تظاهرتنا اليوم، تظاهرة من اجل التغيير، تظاهرة من اجل قيام دولة وطنية ديموقراطية مقاومة.

وتابع: «مددتم مرتين لولايتكم النيابية بحجة وضع قانون عادل يصحح التمثيل النيابي، فماذا فعلتم؟ فشلتم الفشل الذريع بمهمة لا تتحمل التمييع لبناء الدولة التي نريد، دولة القانون الحامية للحريات والديموقراطية، دولة المساواة في الحقوق بين اللبنانيين، فشلتم، لأنكم تريدون تفصيل قانون انتخابي يعيدكم الى مقاعدكم النيابية لتواصلوا من خلالها سياسات المحاصصة لثروات البلاد، سياسات الحفاظ على مصالحكم الفئوية الضيقة، اما هموم اللبنانيين والإصلاح وإنقاذ البلاد فلا تعنيكم، لا من قريب او بعيد».