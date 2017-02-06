سفارة فلسطين تقبّلت التعازي بشحادة

تقبّل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية محيي الدين كعوش وقيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، في مقر السفارة، التعازي برحيل القائد الوطني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة.

وقدّم واجب العزاء ممثّلو الأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد غفير من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.

واعتبر كعوش في كلمة له بالمناسبة أن “برحيل جميل شحادة افتقدت فلسطين مناضلاً وقائداً وطنياً وقومياً ونقابياً”.

بدوره، أكد أبو العردات أن “شحادة هو مناضل فلسطيني بامتياز، شارك بالعمل الميداني اليومي في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وكان صمام أمان للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام”.

وشدّد ممثل حركة “حماس” في لبنان علي بركة في كلمته، على “ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في بيروت لإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقدّم الشيخ محمد أبو القطع موعظة دينية في المناسبة، داعياً “الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ثم ألقى عضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح اليوسف كلمة دعا فيها “الى تصليب الموقف الفلسطيني”.

وختاما ألقى السفير دبور كلمة قال فيها: “نرى اليوم الوحدة الوطنية الفلسطينية تتجسد بهذه الوجوه الطيبة من كافة الفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى اللبنانية الشقيقة تجتمع هنا وبنفس القاعة لتقول كلمة وداع وتحية لهذا القائد بأننا مستمرون بالعمل على انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

*وفي شأن فلسطيني آخر، أكد عضو القيادة السياسية لحركة “حماس” في لبنان جهاد طه أنّ “قضية الإنذارات التي وجهتها السلطات اللبنانية إلى خمسين عائلة فلسطينية من أهالي تجمع القاسميه، استنادا إلى قرار قضائي، لا يخدم مشروع حق العودة، وبالتالي فإنه يساهم في إضعاف قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

بركة عند سفير قطر

*بدوره، التقى ممثل حركة “حماس” علي بركة أمس، السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري في مقر السفارة القطرية ببيروت، بحضور مسؤول العلاقات السياسية في الحركة زياد حسن، وجرى استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية ، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

*من جهة ثانية، عقدت “هيئة التنسيق للأحزاب والقوى اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية”، اجتماعها الدوري، وتوقف المجتمعون أمام آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأكدوا في بيان لهم بعد الاجتماع “دعمهم لانتفاضة في الوطن المحتل” مندّدين بـ”عزم إدارة ترامب على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، كخطوة بمثابة عدوان صارخ على حق الشعب الفلسطيني في وطنه”.