هبة إيطالية لـ «بيت المرأة» – صور

صور- جمال خليل:

قدّمت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار «قوة الأمم المتحدة المؤقتة – اليونيفل» هبة إيطالية عبارة عن مساعدات إنسانية لفائدة جمعية «بيت المرأة الجنوبي» فرع صور، بحضور مسؤول مكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي في موقع المنصوري الملازم أول يكوبو إيفانجيليستي ممثلاً القائد العقيد آنجلو دي دومينيكو، رئيسة الجمعية الدكتورة رفاه شحادة قصير، أعضاء الجمعية وعدد من الضباط الإيطاليين.

وأشادت قصير «بالدور الريادي للوحدة الإيطالية في الجنوب، ومساندتها للجمعيات والمؤسسات الإجتماعية التي تعني بشؤون المرأة»، ثم شكرت قائد القطاع الغربي في «اليونيفل» الجنرال أوغو تشيللو والعقيد دي دومينيكو وجنود حفظ السلام الإيطاليين على المساعدات «التي تصب أولاً واخيراً في خدمة السكان المحليين»، مثمنةً «غالياً هذه الخطوة الكريمة التي تأتي في سياق الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها الإيطالييون لكافة أبناء المنطقة»، ومشددةً على «علاقات الصداقة التي تربطهم بالسكان المحليين».